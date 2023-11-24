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市場資訊
2023-11-24 07:30:00
日報

AEON STYLE康怡「橫濱食品展」 填問卷即獲現金券

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「橫濱食品展」於Aeon Style康怡開幕！超過70款神奈川美食特產期間限定於即日至123日（日）發售，售賣商品種類繁多，包括各種零食、甜點、冷凍食品、調味料、日本酒等，當中更有多款品牌特產初登陸香港，初登陸品牌包VANILLABEANS、霧笛楼（MUTEKIRO）、ナチュレ（NATURE）、PÂTISSERIE RORIAN、美濃屋あられ（MINOYA ARARE）及Gateaux de Voyage等。於1124日（五）至1126日（日），限時三日在現場更有問卷調查活動，完成問卷即可獲得Aeon 50元現金券一張。限量300張，送完即止。
地址：香港鰂魚涌康山道2號康怡廣場（南）

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