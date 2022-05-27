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2022-05-27 07:30:00
日報

AEON Summer Sale 夏日大割引

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AEON Summer Sale 夏日大割引

AEON於今日起至5月29日(日)舉行「Summer Sale夏日大割引」，各式各樣的食品、服裝、家品、電器、化妝及護膚品等大量商品照價再折，精選貨品更低至3折！AEON會員於推廣期內累積購物滿3,000元可額外獲得3,000會員積分。於期內新申請/續會/升級AEON STYLE Premier會籍，亦可獲贈3,000積分。而於「夏日大割引」期內，憑AEON信用卡累積簽帳5,000元或以上，可獲賞150元現金回贈。快把握機會到AEON瘋狂掃貨！
網址：https://www.aeonstores.com.hk

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