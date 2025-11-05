AIA 持續優化癌症保障 納入嶄新療法守護客戶健康 涵蓋組織碎化技術、質子治療、免疫療法等更精準更溫和醫療方案

透過涵蓋各種癌症治療技術的保障計劃1，AIA客戶可享以下三大保障優勢： 獲得最新治療選擇，提升康復機會：AIA緊貼全球醫療科技發展，將創新療法納入保障， 讓客戶能夠及時接受更精準更溫和的治療方案。

減輕財務負擔，安心接受治療：創新療法費用高昂，AIA的保障計劃涵蓋相關醫療開支， 並提供預先批核及出院免找數等服務2，為客戶減輕治療所帶來的財務壓力，同時讓客戶清晰掌握所需的醫療費用預算，毋須為繳付醫療費用及索償而煩惱 。

推動醫療系統的可持續未來，惠及更多患者：AIA積極引入創新技術的保障，讓客戶獲得更便利更可負擔及更高效的醫療保健服務。 組織碎化技術是一項獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准的非入侵性超聲波治療方法，用於治療屬本港三大致命癌症之一的肝癌，透過高強度超聲波精準破壞肝臟腫瘤細胞，有效減輕病人痛楚。本港部分醫療機構早前獲李嘉誠基金會慷慨捐贈相關儀器，令更多患者受惠於此突破性技術，衞生署更於今年 9 月批准儀器表列「醫療器械行政管理制度」。免疫療法則透過激活及增強患者自身免疫系統以對抗癌細胞，副作用相對較輕，為癌症患者提供另一治療選擇。

另外，質子治療是一種高精準度的放射治療技術，適用於多種常見癌症，包括位列五大癌症的肺癌、乳癌及肝癌等。其原理是利用質子束精準照射病變組織，減少對周邊健康組織的影響，從而降低併發症及副作用風險。除個人醫療保障外，AIA指定團體保險的合資格受保成員，更可享有更可負擔的指定癌症質子治療及健康檢查計劃3。 備註： 不同產品的保障項目 條款 限額及定義略有不同 請細閱個別產品之產品簡介及保單契約 所有保障內 容，包括不保事項等，均以客戶的保單條款為準。 只適用於相關個人醫療保障計劃。 AIA 指定團體保險的合資格受保成員，可於美中嘉和集團旗下的旗艦機構——「廣州泰和腫瘤醫院」享有 更可負擔的指定癌症質子治療及健康檢查計劃 由廣州泰和腫瘤醫院提供的指定質子治療及健康檢查計劃 之優惠價格（「優惠價格」）僅適用於指定友邦團體保險計劃的合資格受保成員 優惠價格並不構成保單契 約的一部分，亦非保證 指定質子治療及健康檢查計劃的醫療費用須由指定友邦團體保險的合資格受保成 員直接向廣州泰和腫瘤醫院繳付 請注意，任何索償申請均須以提交完整的索償文件，受保成員於合資格 友邦團體保險計劃下可享的的保障權益及其保單條款及細則為準 有關詳情請聯絡友邦查詢 、「美中嘉和」 是指美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 「美中嘉和集團」是指美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司連同其附屬公司。