AMSCHK香港美容醫學與手術學高峰會暨展覽

關於AMSCHK香港美容醫學與手術學高峰會暨展覽

AMSCHK香港美容醫學與手術學高峰會暨展覽為備受推崇的AMSC的重大國際擴展，彰顯其卓越地位。此盛事在亞太地區屢獲成功，過去兩年在國際大都市吉隆坡嶄露頭角。 AMSC每年一度舉辦，包括今年令人矚目的 2024 年聚會，將由香港分會的延展堪比馬來西亞分會的輝煌成就。由馬來西亞美學醫學會與經驗豐富的會展策劃公司 Deltus Sdn Bhd 攜手合作，全力策劃協調。 AMSC在馬來西亞享有卓越聲譽，已成為該領域的翹楚盛會，吸引著來自世界各地的頂尖企業、專家和與會者蜂擁吉隆坡。藉著這一傳奇，我們熱情盼待與亞太區醫療美學會（ASAP）攜手合作，以全新的國際舞台舉辦AMSC香港分會的首屆，持續擴展我們的影響力，讓AMSC在亞太地區及國際舞台上展現輝煌光芒，彼此互相輝映。