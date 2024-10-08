AMSCHK香港美容醫學與手術學高峰會暨展覽

接軌未來 心繫祖國 連繫粵港澳大灣區及海外醫學美容、皮膚管理、美學手術程序及抗衰老領域的重要橋樑香港 - 2024年10月8日 - 由亞太區醫療美學會（ASAP）及Deltus主辦，AMSCHK香港美容醫學與手術學高峰會暨展覽將於12月16日及17日，假香港會議展覽中心3樓舉行。作為香港史上首個及最大型的國際美容醫學盛事，是次高峰會暨展覽獲香港政府及香港旅遊發展局全力支持，涵蓋了亞太地區及粵港澳大灣區的合作夥伴，為一眾行業領袖提供互動交流及拓展人脈的重要樞紐。
繼過去三年於馬來西亞吉隆坡的成功，萬眾期待的美容醫學及手術高峰會暨展覽即將踏入亞洲國際大都會，於香港隆重登場。香港位於亞洲心臟地帶，地理位置優越，在國際上享負盛名，亦是中國的主要城市之一。
完善的國際網絡 輕鬆連繫全球
透過與全球美容醫學界的翹楚、專家及行業領袖緊密連繫，AMSCHK香港美容醫學與手術學高峰會暨展覽邀請了超過1200名來自世界各地的專業醫生及相關人士、70多位國際講者，以及60多位國際贊助商展示他們最新的先進產品及技術，陣容鼎盛。來自南韓、澳洲及中國等地、於國際醫學美容界影響深遠的一眾教授亦將擔任演講嘉賓，分享他們的豐富學識及經驗。為促進全球交流，是次高峰會暨展覽將連同國際參加者，包括中國三級甲等醫院的美容及整形美學手術程序、備受尊敬的本地及亞太地區組織，攜手邁向豐碩的合作及繁榮的美容醫學發展。
跳出海外 拓展國際業務的黃金機會
AMSCHK香港美容醫學與手術學高峰會暨展覽將吸引超過1200名醫生專家及教授、過百名國際專家、以及超過150個美容醫學品牌，為拓展全球人脈及海外市場提供了黃金機會。AMSCHK 致力推動本港醫學美容及美學手術程序產業鏈發展，提高業界專業學術水平，與國際看齊。是次高峰會議及展覽更有持續醫學進修學分予與會醫生，為本港打造一個專業教育及學術分享平台。來自各領域，包括注射填充劑、醫學儀器、醫學影像系統及藥物的參展商亦將設立展位及舉辦研討會，展示最新的產品及技術。AMSCHK香港美容醫學與手術學高峰會暨展覽是讓參加者衝出國際、與世界品牌建立連繫及長期合作的重要橋樑，助參加者大大擴展全球網絡，同時提高國際協同作用、互惠互利。
AMSCHK香港美容醫學與手術學高峰會暨展覽為香港的國際高峰會暨展覽會揭開新一頁，推動美容醫學界的合作和進步，共同邁向更蓬勃繁榮的發展。透過匯聚不同地區的學術交流及創新，AMSCHK香港美容醫學與手術學高峰會暨展覽將會成為國內及海外的醫學美容、皮膚管理、美學手術程序及抗衰老領域的領先平台。
詳情請瀏覽AMSCHK網址：www.amsc.com.hk
關於AMSCHK香港美容醫學與手術學高峰會暨展覽
AMSCHK香港美容醫學與手術學高峰會暨展覽為備受推崇的AMSC的重大國際擴展，彰顯其卓越地位。此盛事在亞太地區屢獲成功，過去兩年在國際大都市吉隆坡嶄露頭角。 AMSC每年一度舉辦，包括今年令人矚目的 2024 年聚會，將由香港分會的延展堪比馬來西亞分會的輝煌成就。由馬來西亞美學醫學會與經驗豐富的會展策劃公司 Deltus Sdn Bhd 攜手合作，全力策劃協調。 AMSC在馬來西亞享有卓越聲譽，已成為該領域的翹楚盛會，吸引著來自世界各地的頂尖企業、專家和與會者蜂擁吉隆坡。藉著這一傳奇，我們熱情盼待與亞太區醫療美學會（ASAP）攜手合作，以全新的國際舞台舉辦AMSC香港分會的首屆，持續擴展我們的影響力，讓AMSC在亞太地區及國際舞台上展現輝煌光芒，彼此互相輝映。