Appier 全線產品整合生成式 AI 創新應用

三大雲平台導入大型語言模型技術，展現對創新研發與持續成長的承諾

一. 廣告雲





1. 對話式廣告：以往，創建廣告內容不僅耗時費力，還難以針對用戶的當下狀態推送最適合的內容。如今，生成式 AI 能實現動態廣告創意優化，讓廣告持續與用戶互動，透過用戶與廣告之間的互動數據，更精準掌握用戶的心理狀態與行為模式，進而在對的時機，將對的廣告投放給對的受眾。例如，在早晨通勤時段為上班族推送簡潔有力的廣告，夜間休息時間則投放內容豐富的產品輪播廣告。由生成式 AI 驅動的對話式廣告能提高廣告成效，並降低廣告部署成本。





2. 押韻口號生成：琅琅上口的口號有助於吸引關注，強化品牌知名度與用戶忠誠度，但是經典的文案往往是神來一筆，仰賴富有經驗和文學造詣的寫手畫龍點睛。有了生成式 AI 後，行銷人員個個都能成為口號專家，AI 引擎能根據品牌描述、產品說明、自定義韻腳關鍵字或雙關語，生成押韻式的口號，如為中藥店生成「信譽百年老店，保證健康萬年」或為支付軟體生成「秒付，不延誤！」這類好記的口號，藉此激發靈感，提升廣告效果。





3. 圖像生成





○ 背景圖像生成：過往行銷人員需要租借攝影棚，拍攝精美產品照以便上架到電商平台，因應特殊節慶必須客製化不同的背景以帶動銷售。有了生成式 AI 行銷人員能根據產品特徵，快速生成多元創意背景，滿足不同廣告場景和目標受眾需求，甚至串接位置、天氣、節日等外部數據，提升轉換表現。例如為抗紫外線的遮陽帽合成登山背景、為防水型球鞋生成踩水背景，藉由暗示強化購買動機。





○ 自適應智慧圖像編輯：線上廣告的版位眾多，以往需要設計團隊按尺寸需求製作多種尺寸的廣告素材，再依序提供給媒體平台，借助生成式 AI 的圖像擴展功能，行銷人員只需上傳圖像，選擇長寬比，或於自定義區域進行圖像放大，模型即可識別前景和背景，無縫生成適應各種廣告創意尺寸的圖像，或快速生成物件特寫圖像，輕鬆因應動態調整的廣告版位需求。





二. 個人化雲





1. 顧客旅程 Copilot：過往行銷人員需要跟據不同渠道的規範逐筆設定行銷活動包含eDM、即時通訊軟體、網站或應用程式推播，花費大量人力與時間。透過顧客旅程 Copilot，行銷人員可透過自然語言提示快速建置全渠道顧客旅程，自動生成高成功機率的行銷計畫，以最小資源優化顧客參與度。系統內建 15 種顧客旅程模板，涵蓋新用戶註冊、會員歡迎、推播註冊、產品推廣、首購誘因、售後服務等場景，全面強化顧客互動與留存。





2. 強化推播訊息 A／B 測試：從前欲得知哪一個推播訊息比較受歡迎往往需耗時兩周進行測試。現在， AI 助手能將流量分配到多種推播版本，保留部分目標用戶作為控制組，利用歸因分析，找出互動率（瀏覽、點擊、轉換）最高的組別，進一步自動調整流量分配，確保資源投入到表現最佳的推播組合。結合生成式 AI 技術讓多個版本的測試更高效，優化用戶體驗。未來，該技術還能識別潛在用戶的行為，根據商品類型和歷史數據，自動生成最適合的測試情境，預測最佳訊息成效。





3. 知識型對話機器人：訓練有素的客服人員有賴經驗的累積和持續的學習，傳統的 ChatBot 若未經訓練也經常是答非所問。整合大型語言模型和 Appier 專有技術的智慧客服，可利用公司資訊、產品介紹、常見問答、活動網址加以訓練，讓 Chatbot 更深入理解品牌，藉由與真人客服的無縫協作，妥善回應用戶。同時，可自定義關鍵字和敏感詞回應模組，以確保回應更到位。系統還會根據用戶反饋持續優化措辭，提高回應質量。





4. 銷售型對話機器人：消費者類型非常多元，不同輪廓的消費者還有可能因為不同情境存在不同的購物狀態。例如：消費者可分為隨興購物型、衝動消費型、精打細算型、研究購物型、送禮需求型，舉凡是產品認知、購買意圖、價格敏感、緊急程度、品牌忠誠或其他情感因素，都會影響該名消費者轉換或交易的可能。Appier 推出的銷售型對話機器人能精準識別，即時滿足消費者的個性化需求，好比新品推薦、特殊優惠、限時折扣還是禮品介紹等，讓行銷人員彷彿擁有線上的銷售助手，引導消費行為之餘並全面提升轉換率與用戶體驗。





5. 自動網站開發：傳統網站內容更新需仰賴設計師與 IT 支援，一來一回需耗時至少一周才能上線，透過生成式 AI 自動網站開發，行銷人員只需輸入文字或版型即可生成所需網站模板，大幅簡化跨部門協作，將數周的開發時間縮短至數十秒。系統提供 10 個內建模板，輕鬆實現新品上市、產品推薦、大圖輪播、影片展示、倒數計時器等常見功能。





三. 數據雲





● 數據分析 Copilot：過去行銷人員需要數小時分析報表才能獲取業務洞察，培養專精於特定領域的數據分析人才也相當困難。有了生成式 AI，行銷人員只需輸入文字需求，顧客數據平台便能在數秒內生成報表，提供準確分析說明活動執行成果，讓客戶能專注於判斷和決策。數據分析 Copilot 功能可分析從首次接觸品牌到最終購買的行為路徑，評估各渠道對轉換的影響，並支援行銷活動即時策略的調整與優化。





透過生成式 AI 技術的全面整合，Appier 為客戶提供更高效、智能的廣告與行銷解決方案，鞏固其在智慧商業決策中的領先地位。這些創新應用除了賦能廣告行銷各項任務，簡化營運流程、提升生產效率、激發創意，同時將優化用戶體驗，進一步強化品牌在市場中的核心競爭力，使 Appier 與客戶能在快速演進的 AI 浪潮中持續成長並實現商業突破。