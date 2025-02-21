AR水墨畫展　親自繪畫雀鳥立體呈現

每年三月都是香港的「藝術月」，各種展覽接踵而來，率先揭開序幕有水墨藝術家陳紫君首個融合藝術與科技的個人展覽《AR在那鳥 – 陳紫君水墨AR個人展覽》，即日起至2月24日於香港視覺藝術中心舉行。展覽展出逾30幅畫作，包括20幅以雀鳥為題的全新創作。展覽特別之處在於AR的應用，參展者可以下載由陳紫君設計的手機應用程式，為雀鳥填色之後，更可以與其合照，近距離欣賞雀鳥；現場亦有Vision Pro提供可以試玩，寓學習於娛樂。

香港濕地是東亞候鳥遷徙路線上的重要停留地，每年超過550種雀鳥於此駐足。然而，雀鳥和濕地的脆弱長期被忽視。為準備此次展覽，紫君曾多次前往香港濕地公園，觀察候鳥的棲息與遷徙，並與香港觀鳥會的專家深入交流，學習各種雀鳥的特性與行為，將牠們的神態融入創作中。觀眾更可以透過現場派發的導覽書，深入認識作品及不同候鳥，在天空翱翔的雀鳥，在當代水墨畫家陳紫君筆觸下，透過AR科技拉近與人類的距離。