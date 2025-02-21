AR水墨畫展　親自繪畫雀鳥立體呈現

每年三月都是香港的「藝術月」，各種展覽接踵而來，率先揭開序幕有水墨藝術家陳紫君首個融合藝術與科技的個人展覽《AR在那鳥 – 陳紫君水墨AR個人展覽》，即日起至2月24日於香港視覺藝術中心舉行。展覽展出逾30幅畫作，包括20幅以雀鳥為題的全新創作。展覽特別之處在於AR的應用，參展者可以下載由陳紫君設計的手機應用程式，為雀鳥填色之後，更可以與其合照，近距離欣賞雀鳥；現場亦有Vision Pro提供可以試玩，寓學習於娛樂。
香港濕地是東亞候鳥遷徙路線上的重要停留地，每年超過550種雀鳥於此駐足。然而，雀鳥和濕地的脆弱長期被忽視。為準備此次展覽，紫君曾多次前往香港濕地公園，觀察候鳥的棲息與遷徙，並與香港觀鳥會的專家深入交流，學習各種雀鳥的特性與行為，將牠們的神態融入創作中。觀眾更可以透過現場派發的導覽書，深入認識作品及不同候鳥，在天空翱翔的雀鳥，在當代水墨畫家陳紫君筆觸下，透過AR科技拉近與人類的距離。
陳紫君的作品輕鬆可愛，展覽更有其他動物主題作品，紫君分享指，「我希望用這些輕鬆有趣的作品，讓人重新認識雀鳥與濕地的價值，喚醒對大自然的珍視與保護。」
用水墨延續大自然情懷
於蘇格蘭成長的陳紫君，對遼闊的天空與自然生態懷抱深厚情感。回港後，她以獨特的童趣風格重新定義傳統水墨畫，將大自然的靈動注入筆端。雖然她的創作風格與傳統中國水墨的細膩手法截然不同，但她始終堅信，藝術的力量來自於個性的堅持。經過近八年的探索與實踐，陳紫君的作品逐漸獲得廣泛認同，成為她持續創作的動力。
AR在那鳥 - 陳紫君水墨AR個人展覽
展覽日期：2025年2月19日（三）至2月24日（一）
展覽時間：2月19日：下午5時至9時
2月20-23日：上午10時至下午9時
2月24日：上午10時至下午6時
地址：香港視覺藝術中心5樓展覽廳（堅尼地道7A號）