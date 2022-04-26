消費券還未用完？有機、抗疫及消毒的個人護理品牌Ausganica特意推出連環獎賞現金回贈優惠，於消費券發放日（4月7日）後3個月內，買滿1,000元享100元優惠，優惠最高可達1,000元。而相等價值優惠同時可享現金回贈，於下張訂單自動扣除使用；會員購物每張單滿800元，輸入優惠碼AUSDIS200可額外享即時現金回贈200元，現金回贈金額同時可享商店購物金。除以上消費券優惠，網購可同時享全線8折及訂單總額8折後，買滿800元即享免運費（只限香港地區）。
網站：https://www.ausganica.com.hk/
日報
Ausganica消費劵三重優惠 回贈高達1000元
消費券還未用完？有機、抗疫及消毒的個人護理品牌Ausganica特意推出連環獎賞現金回贈優惠，於消費券發放日（4月7日）後3個月內，買滿1,000元享100元優惠，優惠最高可達1,000元。而相等價值優惠同時可享現金回贈，於下張訂單自動扣除使用；會員購物每張單滿800元，輸入優惠碼AUSDIS200可額外享即時現金回贈200元，現金回贈金額同時可享商店購物金。除以上消費券優惠，網購可同時享全線8折及訂單總額8折後，買滿800元即享免運費（只限香港地區）。