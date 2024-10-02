AWS 在香港開設首個 GenAI Pop-up 體驗空間　推動生成式 AI 普及應用

香港 - 2024年10月2日 - Amazon Web Services（AWS）宣布在香港開設首個「AWS GenAI Pop-up 體驗空間（AWS Experience Space: GenAI Pop-up）」，為本地企業、初創、開發人員和任何對雲端及生成式人工智能（Gen AI）技術有興趣的人士提供學習和交流的平台，讓他們更容易親身體驗並嘗試各種生成式 AI 的應用方案，從而激發創意和想像，推動各行各業以生成式 AI 實現創新。是次體驗空間由即日起開放至 12月中旬，為期三個月。
「AWS GenAI Pop-up 體驗空間」位於香港銅鑼灣鬧市，提供以下多項精彩活動和體驗：
- AWS GenAI 互動體驗專區：超過 10 個互動展示，讓參觀者親身體驗 AWS 及其客戶或合作夥伴的生成式 AI 相關產品及解決方案，包括視覺辨識技術、語音軟件助手、生成式 BI （Business Intelligence）工具等。
- GenAI 實戰工作坊：由 AWS 專家教授如何善用企業級生成式 AI支援助理及工具，解讀生成式 AI 在不同領域的最新趨勢與應用。其中包括 AWS 推出的 Amazon Q 及 AWS App Studio 等 生成式 AI 服務，適合不同程度的人士，就算是初學者或非開發人員都可以輕易上手。
- GenAI 導賞團：由 AWS 資深專家帶領，詳細講解體驗空間內的各種生成式 AI 應用方案。導賞團更可為不同行業或企業度身訂製內容，設置最適合該應用行業的場景及相關的生成式人工智能示範。導賞後更設有即場問答環節，讓參加者與 AWS 專家盡情交流。
- GenAI 行業專題分享：AWS 將與合作夥伴和客戶舉辦多場技術活動和研討會，探討雲端前沿技術、企業數碼轉型等行業熱點議題，同時深入介紹生成式 AI 技術的創新策略與應用，内容將涵蓋金融、媒體與娛樂、零售、醫療與生命科學等行業。
- AWS AI 認證培訓課程：AWS 將舉辦多場 AI 認證培訓課程，協助參加者獲取相關的 AWS 專業認證，促進本地雲端運算和 AI 人才的發展。
「AWS GenAI Pop-up 體驗空間」及其活動採用預約制開放，有興趣的人士歡迎透過電郵查詢或登記，或可瀏覽活動網站，以了解更多活動資訊。
「AWS GenAI Pop-up 體驗空間」的詳情
日期： 即日起至 2024 年 12 月中旬
地點：香港銅鑼灣謝斐道 535 號 Tower 535 17樓（敬請預約）
網址：https://aws.amazon.com/local/hongkong/gen-ai-pop-up/
查詢及預約：[email protected]