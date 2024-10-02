AWS 在香港開設首個 GenAI Pop-up 體驗空間　推動生成式 AI 普及應用

香港 - 2024年10月2日 - Amazon Web Services（AWS）宣布在香港開設首個「AWS GenAI Pop-up 體驗空間（AWS Experience Space: GenAI Pop-up）」，為本地企業、初創、開發人員和任何對雲端及生成式人工智能（Gen AI）技術有興趣的人士提供學習和交流的平台，讓他們更容易親身體驗並嘗試各種生成式 AI 的應用方案，從而激發創意和想像，推動各行各業以生成式 AI 實現創新。是次體驗空間由即日起開放至 12月中旬，為期三個月。



AWS 在香港開設首個 GenAI Pop-up 體驗空間

「AWS GenAI Pop-up 體驗空間」位於香港銅鑼灣鬧市，提供以下多項精彩活動和體驗：



