美國家庭護膚品牌Babo Botanicals，以100%非納米物理防曬技術，推出全港唯一榮獲美國環境工作組織及美國食品藥物管理局雙重認證的礦物物理防曬系列，採用100%非納米氧化鋅(Zinc Oxide)，於皮膚表面反射紫外線，絶無化學成分滲入肌底，提供持久防水防汗保護，並以珊瑚友善配方守護海洋生態。Babo Botanicals三款低敏防曬產品，護膚級礦物防曬乳液SPF 50(無香料)（HK$195/50ml）；透明礦物防曬乳SPF 50(無香料)（HK$155/89ml）及礦物超級防曬棒SPF50(無香料)（HK$115/17g），經皮膚科醫生認證，低敏防曬溫和呵護大人、孕婦及6個月以上嬰兒，滿足媽媽、學生及職場女性的夏日防護需求，讓敏感肌家庭無懼陽光，盡享夏日樂趣。
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Babo Botanicals非納米物理防曬 防水防汗敏感肌專屬
美國家庭護膚品牌Babo Botanicals，以100%非納米物理防曬技術，推出全港唯一榮獲美國環境工作組織及美國食品藥物管理局雙重認證的礦物物理防曬系列，採用100%非納米氧化鋅(Zinc Oxide)，於皮膚表面反射紫外線，絶無化學成分滲入肌底，提供持久防水防汗保護，並以珊瑚友善配方守護海洋生態。Babo Botanicals三款低敏防曬產品，護膚級礦物防曬乳液SPF 50(無香料)（HK$195/50ml）；透明礦物防曬乳SPF 50(無香料)（HK$155/89ml）及礦物超級防曬棒SPF50(無香料)（HK$115/17g），經皮膚科醫生認證，低敏防曬溫和呵護大人、孕婦及6個月以上嬰兒，滿足媽媽、學生及職場女性的夏日防護需求，讓敏感肌家庭無懼陽光，盡享夏日樂趣。