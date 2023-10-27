Barista Touch™ Impress BES881 嘆大師級意式咖啡

澳洲品牌Breville致力推動咖啡文化，推出頂級型號Barista Touch™ Impress BES881智能意式咖啡機，內置創新的Barista Guidance咖啡師指導系統，透過4吋彩色觸控屏上的精美動態圖像指導你由研磨、填壓、萃取及打奶泡每一個步驟，透過智能研磨、精確壓分系統及智能粉量調控，配合Barista不鏽鋼錐型磨刀、ThermoJet™高速加熱器、19 bar專業級萃取及Auto MilQ™ 自動奶泡製作系統，讓你學會製作高品質的咖啡。BES881BSS / BES881BTR (黑魂限量版)：建議零售價: HK$11,880

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