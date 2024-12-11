BBMSL與Yedpay HK 強勢聯手推出全新品牌「AbbyPay」 以支付科技賦能本地商戶 共創亞太市場新格局

金融雲支付處理及收單機構交易寶有限公司The Payment Cards Group Limited（PCG）與樋熥商戶服務有限公司Black Bear Merchant Services Limited（為BBMSL Limited「BBMSL」之控股公司）宣佈共同簽署成立全新策略聯盟，建立新品牌及集團控股公司ABBY Pay&Tech Holdings Limited（「AbbyPay」），全資持有BBMSL及Yedpay HK。AbbyPay將借助PCG所持有的Visa、Mastercard、美國運通、銀聯和JCB直接授權的收單行（Acquirer）身份，結合亞洲首個金融雲電子支付處理和結算平台A3A及BBMSL強大客戶基礎，加強為香港及其他地區商戶提供電子支付收款服務。這次策略聯盟除了提升市場佔有率，覆蓋本地商戶達至50,000，以多個品牌服務市場不同要求，同時亦加速以支付科技賦能本地商戶，整合本地支付行業。

PCG聯合創辦人及營運總監戴錦瑜表示：「這次聯手標誌著PCG在亞太地區支付解決方案領域的重要一步。憑藉A3A平台的技術優勢，結合BBMSL 的市場影響力，AbbyPay將能為微型商戶、中小企業及大型商戶提供創新、無縫的支付和結算解決方案，並快速高效地開拓新市場，在亞太地區覆蓋多個行業。我們期待著 AbbyPay 繼續擴展業務版圖，進一步整合本地支付行業，加強 PCG 在支付行業的市場地位。」

BBMSL行政總裁余孟滔表示：「這次的行動充分代表了PCG對BBMSL多年專注香港本地市場的努力和成就的高度認可，亦反映了對我們共同協力的潛力和信心。自2017年，BBMSL 在香港中小微企商戶市場擁有顯著的市佔率，並獲得香港市場的廣泛認同與支持。這些優勢將為 AbbyPay 的發展奠定堅實的基礎。我期待未來與AbbyPay攜手履行BBMSL的使命、與中小企共同成長，並祝願此合作能創造更輝煌的成就。」