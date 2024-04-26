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市場資訊
2024-04-26 11:15:00
日報

Bebefinn 全球首演兒童音樂劇 《Bedtime Adventure》5月於香港首度上演

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20個月大的Bebefinn廣受小朋友愛戴，他因十分聰明機靈而聞名。現在更跨進一大步，躍上舞台為各位小朋友帶來極具互動性的音樂劇，全球首演即將於2024512日上午11時及下午230分，在九龍灣國際展貿中心三樓匯星舉行。這場充滿樂趣的兒童冒險音樂劇，在舞台上迷人的魔法幫助下，用鮮豔的色彩和圖像、以及孩子們最喜歡的歌曲和舞蹈為特色。讓我們在這場 Finntastic 的世界首演音樂劇表演中與您心愛的孩子一起慶祝母親節。
購票詳情 : https://bit.ly/3xKJhKH  
查詢：3128 8288

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