BIFOLACTO丹麥寶膚妥女士益生菌

不少女生可能都曾有私密處不適的經驗！除了看醫生、吃藥、擦藥和維持良好生活習慣來改善外，真正治標又治本的方式，其實是要為私密處打造弱酸環境以及好的菌叢生態！BIFOLACTO丹麥寶膚妥女士益生菌於丹麥製造並獲歐盟認證，獨有專利益生菌配方，含有鼠李糖乳桿菌PB01及格氏乳桿菌EB-01，有效減少私密處敏感痕癢、灼痛、異味等，保持私處pH值平衡，抑制惡菌入侵與增生；改善腸胃敏感及過敏體質，守護私密處健康和預防細菌性發炎。更是韓國唯一獲得醫療器械註冊（II 類）和保健功能食品的產品。

莎莎獨家發售｜零售價$339/ 28粒

