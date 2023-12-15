泰國是香港人熱選的旅遊地點，但提起泰式超市的產品，許多人第一時間只聯想到各種口味的薯片、脆雞皮、醬料或是冬陰公的料理包，但泰國是熱帶地方，而且四面環海，勞動力充足，每年都向世界各地大量出口其產物。因此，其實有很「入屋」的家庭食品都是來自泰國出口，例如急凍雞肉、蟹柳及各種海鮮、椰青椰子等，適合秋冬與親朋團聚、火鍋之選。來自泰國的連鎖超市集團Big C，現時在全港已有24間分店，價錢相宜，可以讓你一站式選購各種來自泰國的產品。
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日報
Big C泰式超市 秋冬聖誕火鍋好貨
泰國是香港人熱選的旅遊地點，但提起泰式超市的產品，許多人第一時間只聯想到各種口味的薯片、脆雞皮、醬料或是冬陰公的料理包，但泰國是熱帶地方，而且四面環海，勞動力充足，每年都向世界各地大量出口其產物。因此，其實有很「入屋」的家庭食品都是來自泰國出口，例如急凍雞肉、蟹柳及各種海鮮、椰青椰子等，適合秋冬與親朋團聚、火鍋之選。來自泰國的連鎖超市集團Big C，現時在全港已有24間分店，價錢相宜，可以讓你一站式選購各種來自泰國的產品。