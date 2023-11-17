BLACKMORES®抗藍光護目丸 改善眼睛光敏及乾澀

BLACKMORES®抗藍光護目丸(60粒)的護目配方採用金盞花精華，含天然葉黃素及玉米黃素，以5:1護眼黃金比例*補充黃斑色素，保護黃斑部感光細胞，高效過濾有害藍光，減低電子屏幕藍光對眼睛的傷害，保護視力。葉黃素和玉米黃素屬於脂溶性類胡蘿蔔素，必須從飲食中攝取，能吸收波長約390-515 nm的強光，減輕藍光對視網膜的傷害。而黃斑色素密度越高，眼睛就越健康。葉黃素及玉米黃質同時有抗氧化作用，有助減緩與年齡有關的眼睛損害。即日起至11月30日，屈臣氏可享精選護眼及魚油系列買2件7折優惠，抗藍光護目丸平均每件$265.3 (標準價$379)！

銷售點：屈臣氏門市及網店

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