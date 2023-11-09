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市場資訊
2023-11-09 10:41:00

BMW 5 系房車首度載入純電血脈！全新 BMW i5 延續動感優雅傳奇

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BMW 一直致力於綠色出行，不但大力推動本港汽車充電配套擴展，向「零碳排放‧清新空氣‧智慧城市」的願景進發，同時把 BMW i 純電版圖無限延伸，成為綠色出行的領導者！早前BMW i 各純電車系總動員列陣，駕臨香港會議展覽中心3C 展廳出席「BMW i5 LEADERS’ SUMMIT」，逐一探索3款全新 BMW i5座駕 – BMW i5、BMW i5 M Sport及BMW i5 M60，第一時間感受科技、優雅與動感集於一身的5系傳統；場內更設有 4 大探索展區，由 BMW 第五代電動系統開始，以至 BMW i 電動出行優勢及 BMW 5系的發展史等。同場更舉行一連四場，夥拍新世界發展旗下開放創新平台 Eureka Nova合辦的「智慧城市」座談會，主題涵蓋出行、生活、工作及社會責任四大範疇，匯聚各行業專家代表深談睿智未來生活，共建「智慧城市」。

BMW 5系房車的傳奇故事由1972年開始，至今5系的總產量已經超過1,000萬輛，品牌決意迎接未來零碳出行趨勢，以純電驅動延續5系傳奇故事！全新BMW i5分別提供三個版本：eDrive40、eDrive40 M Sport Edition及 M60 xDrive，配備經過廣泛強化的第五代BMW eDrive技術，兼保留品牌傳統後輪驅動特性，BMW i5 eDrive40電動摩打驅動後輪最大輸出功率為250 kW/340 hp；BMW i5 M60 xDrive搭載標誌性的M性能及獨特設計特徵，M電能四輪驅動系統更提供高達 442 kW/601 hp的動能，能夠在 3.8秒內由0加速至100 km/h，隨時隨地輕鬆展現無盡電能實力，以科技傳承5系經典！

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全新BMW i5 將於本週末（111112日）登陸尖沙咀海運大廈！全港市民及電車車迷絕不能錯過親臨近距離感受全新 BMW i5 的睿智魅力！更將準備進駐 BMW 全線陳列室，為純電陣容再增添一名猛將！

電話：(852) 3193-6833
網址：https://www.bmwhk.com　
           https://www.facebook.com/BMWHK

 

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