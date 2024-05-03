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市場資訊
2024-05-03 09:15:00
日報

BORGHESE X崇光感謝祭 年度最佳精華及面膜套裝低至4折入門

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崇光感謝祭現正於銅鑼灣店展開，意大利皇室水療品牌BORGHESE今年特別針對夏日護膚及身體護理需要，以天然草本美肌哲學，推出多款達23款草本精研之美肌套裝，特別加入以4大人氣高企、屢獲專業美容大賞認可的皇牌面膜及精華，組成低至38折的超高CP值入門套裝。BORGHESE美妍中心位於崇光百貨SOGO CLUB 15樓，更首度推出全新花果清雅香薰面部護理，另設全面身體護理，及以快速安全見效的科研美肌療法，全場低至25折即可享體驗服務，12/5前成功預約更可享多達4重驚喜早鳥優惠。
預約電話：2831 4828

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