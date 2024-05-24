今年bossini周年感謝祭為了答謝香港人37年風雨不改的支持，由即日至5月26日，bossini 全場貨品額外65折優惠，購物滿$600即享再95折，同時bossini會員再送$150現金券。bossini亦會每日帶來各款限定折扣優惠，折扣低至35折，絕對不容錯過！顧客於感謝祭期間只要穿著bossini服裝，購物即可額外獲得$10折扣優惠。另外，感謝祭期間，bossini的社交媒體 (Facebook) 和指定分店將會派送買一送一感謝券，金會員於bossini應用程式亦會收到買一送一感謝券，派完即止！(優惠不適用於元朗廣場、東薈城及天水圍嘉湖分店)
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日報
bossini周年感謝祭 折扣低至35 折
今年bossini周年感謝祭為了答謝香港人37年風雨不改的支持，由即日至5月26日，bossini 全場貨品額外65折優惠，購物滿$600即享再95折，同時bossini會員再送$150現金券。bossini亦會每日帶來各款限定折扣優惠，折扣低至35折，絕對不容錯過！顧客於感謝祭期間只要穿著bossini服裝，購物即可額外獲得$10折扣優惠。另外，感謝祭期間，bossini的社交媒體 (Facebook) 和指定分店將會派送買一送一感謝券，金會員於bossini應用程式亦會收到買一送一感謝券，派完即止！(優惠不適用於元朗廣場、東薈城及天水圍嘉湖分店)