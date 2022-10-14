bossini聯乘本地插畫家紀錄本土特色小店

近日多間擁多年本地歷史及文化的店舖，因為發展及疫情衝擊而沒入洪流之中，bossini珍惜這份香港情懷，因此與本地插畫師合作，以現代插畫帶大家穿梭大街小巷，演繹香港獨有的舊式店舖文化及香港人的共同回憶，重溫充滿人情味的 Good Old Days。bossini聯乘四個本地藝術單位Vivian Ho、謝曬皮、奶茶通俗學及無紙用工作室，將8種舊式店舖變成創作主題：理髮店、士多、當舖、涼茶舖、文具店、果欄、茶餐廳以及舊式戲院，設計出8款Hong Kong Tee，緬懷及保留「The Good Old Days」的珍貴回憶。

同時 bossini推出買tee送tea活動，免費送出「Tee Time小店優惠券」,讓顧客親身感受小店情懷，齊撐香港小店，支持香港味道。Hong Kong Tee系列數量有限，極具收藏價值。即日起於bossini專門店及官方網店限量登場。凡到 bossini購買任何一件Hong Kong Tee，即可獲贈「Tee Time 小店優惠券」一張。優惠券隨機發放，數量有限，送完即止。香港小店系列T恤每件售價$199，凡購買兩件可享八折優惠，亦可以優惠價(+$39)換購由Vivian Ho設計之限量版環保袋(共三款，隨機發放)。

官方網店：https://www.bossini.com/pages/local-print-tee