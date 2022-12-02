為慶祝bossini 35周年，特別帶來激抵周年慶，由即日起至12月7日，不但每天有限定優惠，而且部份款式低至$49，運動系列更加買1送1，全場貨品照價再6折，買滿$800額外激賞$350優惠券。由即至12月4日購買任何產品，可以$35換購指定T-Shirt 1件；於12月5至7日，身份證上數字有「35」，即可用半價購買最多3件正價貨品。bossini會員購買滿$500，可獲雙倍積分，周年慶期間購物滿$800更可於2023年免費升級至金會員，享有全年購物95折優惠。(優惠不適用於元朗廣場及旺角西洋菜南街店)
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日報
bossini 35周年慶「35」優惠
為慶祝bossini 35周年，特別帶來激抵周年慶，由即日起至12月7日，不但每天有限定優惠，而且部份款式低至$49，運動系列更加買1送1，全場貨品照價再6折，買滿$800額外激賞$350優惠券。由即至12月4日購買任何產品，可以$35換購指定T-Shirt 1件；於12月5至7日，身份證上數字有「35」，即可用半價購買最多3件正價貨品。bossini會員購買滿$500，可獲雙倍積分，周年慶期間購物滿$800更可於2023年免費升級至金會員，享有全年購物95折優惠。(優惠不適用於元朗廣場及旺角西洋菜南街店)