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市場資訊
2024-03-15 09:30:00
日報

Bowtie與中大醫院攜手推出「醫保+健康」組合

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保泰人壽與中大醫院攜手推出「中大醫院醫健組合」，Bowtie與中大醫院推廣明碼實價的定價收費套餐，對於加購了醫健組合的自願醫保靈活計劃客戶，Bowtie會為其全數賠償多達139項日間手術程序以及228項住院手術或醫療程序套餐，包括醫生費用、病房收費、藥費等所有程序相關費用；與手術或醫療程序相關的併發症和深切治療的有關費用亦包括在內，病人可以避免意外支出。組合更提供一站式「醫保+健康」解決方案，實現「出院免找數」；客戶可享免費年度體檢，按醫生建議作針對性檢查。「中大醫院醫健組合」任何年齡及性別均劃一收費，每月保費$200       
詳情：https://www.bowtie.com.hk/zh/insurance/vhis/hospital-rider/cuhkmc

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