Breville 氣泡飲品機the InFizz™ Fusion

澳洲知名國際品牌Breville擁多項專利，更曾獲多個國際設計獎項。Breville以高端家用意式咖啡機打響香港市場，多年來深受咖啡愛好者喜愛。Breville的港澳獨家經銷商推出全新產品 - the InFizz™ Fusion氣泡飲品機（建議零售價:HK$1,980），機身以不鏽鋼打造，表面採用拉絲工藝處理，充滿貴氣，務求將高格調生活帶入每戶家庭。the InFizz™ Fusion不但能製作蘇打水，亦能直接將果汁、茶、咖啡、雞尾酒、葡萄酒等飲料加入綿密氣泡，讓您搖身一變成為家居派對達人。

熱線 : 2313 0666