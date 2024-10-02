BYD SEALION 7 登陸香港 領先智能科技 安全 舒適系數全面升級

聯大汽車早前假聯大汽車九龍灣陳列室舉行「比亞迪海獅07」（BYD SEALION 7 ）右軚版新車發布會，請到比亞迪香港代理聯大汽車董事總經理林嘉俊先生及區域銷售總經理梅頌明先生主持「比亞迪海獅07」揭幕儀式，宣布「比亞迪海獅07」正式開售。
全新「比亞迪海獅07」為純電動中型5座位SUV，分為230kW單馬達後驅版及390kW雙馬達4驅版兩款型號。後驅版和4驅版的定價分別為港幣$268,000起(*) 及港幣$303,180起(*)，性價比非常高。新車提供黑色、白色、亞特蘭蒂斯灰及迷迭灰四種顏色選擇，以全新海洋美學設計，鬼面罩以Ocean-X Face造型設計，車兩旁配備雙U型懸浮式LED大燈，車尾燈則用上逐浪之光（水滴+波浪）LED燈組，配合複合式空氣車尾定風翼，可增加高速行駛時的穩定性。後驅版為19吋合金輪圈、Continental EV輪胎，4驅版則為20吋合金輪圈、Michelin Pilot Sport EV輪胎，駕駛感覺更暢順。
聯大汽車董事總經理林嘉俊介紹「比亞迪海獅07」時指：「比亞迪海獅07配置自家研發的iTAC智能扭矩控制技術，系統可根據電機響應速度實時調整輸出扭矩，減少車輛動力變化，進一步提升車輛的安全性、舒適性及操控性。FSD頻率可變阻尼減振器可根據路面情況智能調節阻尼，改變吸震筒的軟硬度，使駕駛者更舒適地享受風馳電掣。」此外，新車配備旗艦全智能安全系統，ANCAP 5星碰撞設計高強度車身，安全系數全面提升，加上採用CTB車身電池一體化技術，堅固車身結構，提高安全性且節省空間。刀片鋰電池為82.5kWh，4驅版綜合輸出馬力530ps、扭力690Nm，0至100km/h加速4.5秒，續航力542km(NEDC)，後驅版綜合輸出馬力313ps、扭力380Nm，0至100km/h加速6.7秒。
區域銷售總經理梅頌明先生對於「比亞迪海獅07」的銷售很有信心，香港政府大力推動新能源汽車，BYD SEALION 7的安全性、舒適度也全面升級，定價非常進取，相信定會吸引到一眾駕駛者。2024年截至今日，累計上牌 BYD ATTO 3、BYD SEAL、BYD DOLPHIN 已超過1,980部，2024年1月至9月27日 共交付了 2,977 車，可見比亞迪已於本港市場站穩陣腳。
新能源汽車已成全球大趨勢，有研究指2024年全球純電車銷量將突破1,000萬，比亞迪仍處於領先位置，於今年第兩季仍居全球電動車銷量之冠。8月，比亞迪的總銷量為373,083輛新能源汽車，按年增36%。聯大汽車將與比亞迪繼續強強聯手，積極拓展香港市場，為本港市民帶來更多新能源車輛，推動香港邁向更可持續發展的未來。
BYD/JCM 官方網站
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