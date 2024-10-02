BYD SEALION 7 登陸香港 領先智能科技 安全 舒適系數全面升級

聯大汽車早前假聯大汽車九龍灣陳列室舉行「比亞迪海獅07」（BYD SEALION 7 ）右軚版新車發布會，請到比亞迪香港代理聯大汽車董事總經理林嘉俊先生及區域銷售總經理梅頌明先生主持「比亞迪海獅07」揭幕儀式，宣布「比亞迪海獅07」正式開售。

全新「比亞迪海獅07」為純電動中型5座位SUV，分為230kW單馬達後驅版及390kW雙馬達4驅版兩款型號。後驅版和4驅版的定價分別為港幣$268,000起(*) 及港幣$303,180起(*)，性價比非常高。新車提供黑色、白色、亞特蘭蒂斯灰及迷迭灰四種顏色選擇，以全新海洋美學設計，鬼面罩以Ocean-X Face造型設計，車兩旁配備雙U型懸浮式LED大燈，車尾燈則用上逐浪之光（水滴+波浪）LED燈組，配合複合式空氣車尾定風翼，可增加高速行駛時的穩定性。後驅版為19吋合金輪圈、Continental EV輪胎，4驅版則為20吋合金輪圈、Michelin Pilot Sport EV輪胎，駕駛感覺更暢順。