CATALO家得路25年來專注天然健康食品研發，透過臨床實證有效的名牌專利成分和嚴謹的品質監控和化驗，確保產品符合「有功效、成分天然、高效能、品質安全」四大原則，為大眾帶來「看得透」的成份來源。家得路的產品研發團隊一直與時並進，致力打造創新高效並有科研實證的天然配方，滿足人生不同階段的特定營養需要，為您和您的家人健康著想。適逢父親節及考試快將到來，由6月6日起至6月26日，凡於門市購買CATALO護眼藍莓、男士、護肝及腸道排毒系列，即可享買3送1優惠。
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CATALO家得路 全方位照顧不同年齡層營養需要
CATALO家得路25年來專注天然健康食品研發，透過臨床實證有效的名牌專利成分和嚴謹的品質監控和化驗，確保產品符合「有功效、成分天然、高效能、品質安全」四大原則，為大眾帶來「看得透」的成份來源。家得路的產品研發團隊一直與時並進，致力打造創新高效並有科研實證的天然配方，滿足人生不同階段的特定營養需要，為您和您的家人健康著想。適逢父親節及考試快將到來，由6月6日起至6月26日，凡於門市購買CATALO護眼藍莓、男士、護肝及腸道排毒系列，即可享買3送1優惠。