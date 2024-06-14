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市場資訊
2024-06-14 10:15:00
日報

CATALO家得路 全方位照顧不同年齡層的營養需要

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CATALO家得路25年來專注天然健康食品研發，透過臨床實證有效的名牌專利成分和嚴謹的品質監控和化驗，確保產品符合「有功效、成分天然、高效能、品質安全」四大原則，為大眾帶來「看得透」的成份來源。家得路的產品研發團隊一直與時並進，致力打造創新高效並有科研實證的天然配方，滿足人生不同階段的特定營養需要。適逢父親節及考試快將到來，CATALO貼心地推出兩款產品優惠給最愛的您。門市優惠：由即日起至626日，凡購買護眼藍莓、男士、護肝及腸道排毒系列，即可享買31優惠。 
熱線：3556 8686 
官網： https://www.catalo.com

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