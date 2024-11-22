CHAT六廠將宣佈ANTEPRIMA x CHAT六廠當代紡織藝術獎2024得獎單位 並展出駐場藝術家於社群計劃的集體創作成果

CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）隆重推出其五週年誌慶的最後一章，以2024年冬季項目探究和開拓紡織藝術的未來可能性。項目將圍繞兩個重心：以國際視野探索創新觀點，同時透過社區合作反思歷史進程，主要亮點包括與國際知名時尚品牌ANTEPRIMA合作推出的「ANTEPRIMA x CHAT六廠當代紡織藝術獎」，以及CHAT六廠2024年度駐場藝術家團體「菠蘿核」的精彩展覽，為觀眾帶來全新的紡織藝術盛宴。

ANTEPRIMA x CHAT 六廠當代紡織藝術獎 2024 決賽作品展覧

ANTEPRIMA x CHAT六廠當代紡織藝術獎旨在推廣和支持具有全球視野的亞洲藝術家，嚴格的評選過程長達18個月，而八位入圍藝術家的傑出作品將於冬季展覽中展出。此藝術獎除了反映歷史、傳統和約定俗成的藝術規範，也激勵藝術家探索多樣的紡織材料、技術和科技，促進創新概念，以應對當前全球的迫切議題。它突顯了紡織藝術的無限可能，並引入全新的視角，特別是亞洲的角度，挑戰並重新定義紡織藝術的格局。

評審團由來自享譽國際及具影響力的藝術策展人組成，根據藝術潛力、原創性、技巧、理念及方法的準則，從29個來自不同背景的提名中，精心挑選最後八強。評審團包括自由策展人、作家、研究員及前倫敦泰特現代藝術館國際藝術策展人安．考克森（Ann Coxon）女士、阿聯酋沙迦藝術基金會國際項目總監 朱迪絲．格里爾（Judith Greer）女士、紐約大都會藝術博物館現當代藝術部Ming Chu Hsu與Daniel Xu策展人馬唯中女士、墨西哥國立自治大學當代藝術館首席策展人夸特莫克．梅迪納（Cuauhtémoc Medina）先生及香港CHAT六廠執行董事及首席策展人高橋瑞木女士等。

ANTEPRIMA x CHAT六廠當代紡織藝術獎最後八個入圍單位分別為西安．戴里特（Cian Dayrit，卡伊安塔）、胡尹萍（北京）、格茲德．伊爾金（Gözde İlkin，伊斯坦堡）、阿儒瓦苡．篙瑪竿（武玉玲，屏東）、吳夏枝（Oh Haji，布里斯班）、大米釀造姐妹俱樂部（Rice Brewing Sisters Club，首爾）、邵純（杭州）和于一蘭（Yee I-Lann）、羅齊亞．賓蒂．賈拉利德（Roziah Binti Jalalid）及茱麗塔．庫林廷（Julitah Kulinting）（沙巴）（排列按英文字母順序）。

ANTEPRIMA x CHAT六廠當代紡織藝術獎頒獎典禮訂於2024年11月29日在CHAT六廠舉行，將揭曉藝術獎暨港幣30萬元大獎得主。CHAT六廠將於2024年11月30日起展出入圍藝術家的傑出作品，邀請公眾參與這場紡織藝術盛宴。此外，藝術獎設有「觀眾最喜愛大獎」，參觀者可於展覽期間投選喜愛的藝術作品，得獎作品將於2025年3月3日公佈。