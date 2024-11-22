CHAT六廠將宣佈ANTEPRIMA x CHAT六廠當代紡織藝術獎2024得獎單位 並展出駐場藝術家於社群計劃的集體創作成果

CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）隆重推出其五週年誌慶的最後一章，以2024年冬季項目探究和開拓紡織藝術的未來可能性。項目將圍繞兩個重心：以國際視野探索創新觀點，同時透過社區合作反思歷史進程，主要亮點包括與國際知名時尚品牌ANTEPRIMA合作推出的「ANTEPRIMA x CHAT六廠當代紡織藝術獎」，以及CHAT六廠2024年度駐場藝術家團體「菠蘿核」的精彩展覽，為觀眾帶來全新的紡織藝術盛宴。
ANTEPRIMA x CHAT六廠當代紡織藝術獎2024決賽作品展覧
ANTEPRIMA x CHAT六廠當代紡織藝術獎旨在推廣和支持具有全球視野的亞洲藝術家，嚴格的評選過程長達18個月，而八位入圍藝術家的傑出作品將於冬季展覽中展出。此藝術獎除了反映歷史、傳統和約定俗成的藝術規範，也激勵藝術家探索多樣的紡織材料、技術和科技，促進創新概念，以應對當前全球的迫切議題。它突顯了紡織藝術的無限可能，並引入全新的視角，特別是亞洲的角度，挑戰並重新定義紡織藝術的格局。
評審團由來自享譽國際及具影響力的藝術策展人組成，根據藝術潛力、原創性、技巧、理念及方法的準則，從29個來自不同背景的提名中，精心挑選最後八強。評審團包括自由策展人、作家、研究員及前倫敦泰特現代藝術館國際藝術策展人安．考克森（Ann Coxon）女士、阿聯酋沙迦藝術基金會國際項目總監 朱迪絲．格里爾（Judith Greer）女士、紐約大都會藝術博物館現當代藝術部Ming Chu Hsu與Daniel Xu策展人馬唯中女士、墨西哥國立自治大學當代藝術館首席策展人夸特莫克．梅迪納（Cuauhtémoc Medina）先生及香港CHAT六廠執行董事及首席策展人高橋瑞木女士等。
ANTEPRIMA x CHAT六廠當代紡織藝術獎最後八個入圍單位分別為西安．戴里特（Cian Dayrit，卡伊安塔）、胡尹萍（北京）、格茲德．伊爾金（Gözde İlkin，伊斯坦堡）、阿儒瓦苡．篙瑪竿（武玉玲，屏東）、吳夏枝（Oh Haji，布里斯班）、大米釀造姐妹俱樂部（Rice Brewing Sisters Club，首爾）、邵純（杭州）和于一蘭（Yee I-Lann）、羅齊亞．賓蒂．賈拉利德（Roziah Binti Jalalid）及茱麗塔．庫林廷（Julitah Kulinting）（沙巴）（排列按英文字母順序）。
ANTEPRIMA x CHAT六廠當代紡織藝術獎頒獎典禮訂於2024年11月29日在CHAT六廠舉行，將揭曉藝術獎暨港幣30萬元大獎得主。CHAT六廠將於2024年11月30日起展出入圍藝術家的傑出作品，邀請公眾參與這場紡織藝術盛宴。此外，藝術獎設有「觀眾最喜愛大獎」，參觀者可於展覽期間投選喜愛的藝術作品，得獎作品將於2025年3月3日公佈。
「菠蘿核」社群計劃圓滿結束 呈獻啟發自1980至2000年代香港影視文化的處境劇
另一同步進行的重點展覽為「菠蘿核：月廠來客」，內容圍繞CHAT六廠2024年的駐場藝術家團體 「菠蘿核」過去六個月在「種學織文」社群計劃裏的集體創作。展覽對菠蘿核而言也是一大里程碑，展示他們與2,800多名本地社區成員共同努力的成果。
展覽的靈感來自「華僑農場」及其繁茂多樣的植物，代表了不同社會錯綜複雜的歷史變遷和敘述。菠蘿核的創作體現了社區參與的精神，他們與本地學生組成的「種子隊」合作，種植並製作天然染料。在夏季展覽期間，CHAT六廠的一部分化身為開放予公眾集體創作的工作室，活動內容包括染色和拼貼等。開放工作室的拼布成品，結合菠蘿核製作的紡織佈景，用於拍攝以1980至2000年代香港電視和電影的喜劇元素為靈感的處境短劇。在「月廠來客」展覽中，菠蘿核展示影像作品和一系列空間裝置，帶領觀眾進入 一個互動劇場，探索歷史與共同的故事。
菠蘿核是一個來自廣州的跨媒介藝術家團體，名稱採用廣東話中「菠蘿核」的發音——人們吃大樹菠蘿時，經常丟棄果核，但殊不知它們也是道特別的美食。
「歸屬的痕跡」分享前紡織業工人的動人故事
專題展示「歸屬的痕跡」深入探討香港豐富的工業歷史，聚焦在紡織業中形成的緊密社會網絡。它呈現CHAT六廠收藏中的精選檔案資料以及口述歷史和照片，生動地記錄了前紡織工人在快速變遷的社會經濟環境中的生活點滴。展品中有一組存留的信件，更揭示了兩位分別在不同工廠工作的工人之間的愛情故事。
「歸屬的痕跡」透過歷史故事帶領參觀者重溫過去，並反思我們如何在現今社會中建立和維持人際關係。展示亦設有一項互動活動，歡迎參觀者參與，體驗當時工人之間的溝通方式。
屬於大家的紡織文化藝術館 培育創意和人才的明日工廠
自2019年開館以來，CHAT六廠一直致力於打造一個促進文化交流及激發創意的空間，連接本地和國際藝術家、設計師、工匠、策展人、學者、紡織專家以及所有公眾。CHAT六廠五週年慶祝活動在整個年度中呈獻了多個獨特的展覽和活動，鼓勵社區積極參與和交織創意、文化傳承及當代紡織藝術，連接過去與現在，彰顯香港紡織工業歷久不衰的精神及深厚的文化底蘊。