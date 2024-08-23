Chocolate Rain麥雅端個展《觀潮...一場藝術的交匯》 首次融合中國水墨畫與PopArt 以中西元素突破創作界限

本地藝術家麥雅端繼去年舉行個展後，今年將再接再勵於8月28至9月2日在香港視覺藝術中心舉行全新系列作品的個展《觀潮...一場藝術的交匯》(Sea of Life: The Ink Art Journey)，首次在香港展出以中國傳統水墨畫與PopArt融合的最新系列作品，當然少不了Chocolate Rain的靈魂角色蘑菇頭「法天娜(Fatina)」的出現，包括以及2.5米高法天娜吹氣青花瓷器，以及首個互動水墨混故事册頁，透過觸控屏幕與畫作作互動，讓這經典角色融入水墨畫系列當中。

麥雅端的最新系列是她對中國傳統藝術水墨技巧與當代PopArt美學融合的首次探索，當中採用「潑墨」、「留白」、「皴擦」等中國水墨技法來創作。不斷挑戰古典中國和現代西方藝術的现有范式，創造出新水墨，展現出中西融合。而這次展覽是麥雅端將二十多年的設計經驗和西洋藝術的精髓，融入全新的水墨作品創作，當中融合設計、西方藝術、創意和傳統水墨元素，能為觀眾帶來耳目一新的藝術體驗，可說是她藝術旅程中的重要里程碑。麥雅端指：「學習水墨畫讓我重新思考藝術的價值及其對內心世界的影響。在這個快速變化的世界中，我們常常被外境所影響失去自己。水墨畫給予了我在靜默中感受到自己的存在和內在的平靜，一個內在追尋過程。」