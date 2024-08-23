Chocolate Rain麥雅端個展《觀潮...一場藝術的交匯》 首次融合中國水墨畫與PopArt 以中西元素突破創作界限

本地藝術家麥雅端繼去年舉行個展後，今年將再接再勵於8月28至9月2日在香港視覺藝術中心舉行全新系列作品的個展《觀潮...一場藝術的交匯》(Sea of Life: The Ink Art Journey)，首次在香港展出以中國傳統水墨畫與PopArt融合的最新系列作品，當然少不了Chocolate Rain的靈魂角色蘑菇頭「法天娜(Fatina)」的出現，包括以及2.5米高法天娜吹氣青花瓷器，以及首個互動水墨混故事册頁，透過觸控屏幕與畫作作互動，讓這經典角色融入水墨畫系列當中。
麥雅端的最新系列是她對中國傳統藝術水墨技巧與當代PopArt美學融合的首次探索，當中採用「潑墨」、「留白」、「皴擦」等中國水墨技法來創作。不斷挑戰古典中國和現代西方藝術的现有范式，創造出新水墨，展現出中西融合。而這次展覽是麥雅端將二十多年的設計經驗和西洋藝術的精髓，融入全新的水墨作品創作，當中融合設計、西方藝術、創意和傳統水墨元素，能為觀眾帶來耳目一新的藝術體驗，可說是她藝術旅程中的重要里程碑。麥雅端指：「學習水墨畫讓我重新思考藝術的價值及其對內心世界的影響。在這個快速變化的世界中，我們常常被外境所影響失去自己。水墨畫給予了我在靜默中感受到自己的存在和內在的平靜，一個內在追尋過程。」
這次展覽的主題《觀潮》，源於北宋詩人蘇軾的著名七言絕句《廬山煙雨浙江潮》，深入探討了在人生追求真理的三個階段，展覽亦分為三個部分包括，第1部分：裐本水墨混合媒體作品，一系列尺寸為2呎乘8呎以《觀潮》為主題的裐本作品，從莊子的哲學中汲取靈感，寓意著人生的不同階段，將古典哲學與當代PopArt意像無縫融合，讓觀眾踏上人生的旅程。而第2部分：立體雕塑創作，這些作品將過往的Art-toy雕塑經驗與古典水墨風格相融合，加入當代流行藝術的鮮豔色彩和簡潔流線造型，其中包括標誌性的蘑菇頭Fatina，以及2.6米高青花瓷 inflatable 的合作作品為主軸。第3部分：互動水墨混合媒體作品 (Interactive Calligraphy Digital Art)，會與本地創意互動公司MGV Innovation合作，創作首個互動投影水墨混合媒體作品 (Interactive Calligraphy Digital Art)。參加者可以透過體感互動裝置感應器與投影畫作作互動，探索East Meet West 中的流動性和表現力，設計出古代人物穿越如夢似幻的水墨仙境，同時注入大膽鮮豔的流行藝術色彩，在傳統書畫元素與當代流行美學之間創造出視覺對比。
麥雅端表示：「在藝術創作中，融合不同的文化和元素充滿挑戰性，同時亦是一個富有趣味的過程。創作過程中必須參考慮不同文化、風格統一和平衡。相信這一系列的新作品將為藝術愛好者帶來嶄新的想像力和精神體驗。」
麥雅端個人作品展《觀潮...一場藝術的交匯》詳情：
展出日期：2024年8月28日至9月2日 (星期三至下星期一)
開放時間：下午3時至晚上9時 (8月28日)
上午10時至晚上9時 (8月29日至9月1日)
上午10時至下午2時半 (9月2日)
地點：香港中區堅尼地道7A號香港視覺藝術中心5樓展覽廳