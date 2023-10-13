Club Care X富衛香港 網上投保平台推大抽獎

香港電訊旗下持牌保險代理機構Club Care與富衛香港，推出全新Club Care網上投保平台。The Club會員成功於Club Care平台投保指定富衛保障，首年每繳付1元保費便可享1 Club積分回贈，相等於20%保費回贈，可在The Club兌換各種精選產品及健康體驗。由即日起至2023年10月31日，透過Club Care平台成功投保指定富衛保險計劃，最高可享首年保費半價優惠。Club Care更推出「Club Care全民狂賞百萬積分大抽獎」，客戶由即日起至2023年11月24日期間，於Club Care平台登記抽獎並符合指定條件，即可參加大抽獎，有機會瓜分100萬Club積分。

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