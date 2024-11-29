Comfelie 香港快閃店：掀起「Timeless Comfort」的生活風潮

香港 - 2024年11月29日 - 近日，Comfelie 在香港中環舉辦了一場为期三天，以「Comfelie: Timeless Comfort 永恒舒适」為主題的快閃店活動。精彩的分組活動盡情展示了其獨特的品牌風格及關懷女性健康的品牌理念。在本次快閃活動中，Comfelie 品牌不僅呈現了擁有專利權的創新無痕內衣和其他優質系列產品，更是著眼於女性健康與福祉，並將" 赋能女性、鼓勵女性、啟發女性"三大理念貫徹全場。



Women Connect 參與者合影





賦權女性群體

將舒适无痕融入日常風格

共同關注乳房健康、支持乳癌防治社群

展望未來