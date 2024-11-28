Cosmoprof Asia 亞太區美容展2024隆重舉行 日本文化與高品質產品綻放於JETRO日本展館

30間日本美容品牌聚首一堂 2間日本美妝企業入選Cosmoprof Asia Awards 2024 美妝達人首日現場直播日本展區盛況 香港 - 2024年11月28日 - 一年一度的亞洲美妝盛事Cosmoprof Asia亞太區美容展再度歸來！Cosmoprof Asia 亞太區美容展2024於2024年11月13日至15日在香港會議展覽中心隆重舉行，集中展示的美容成品包括：香水和化妝品、專業美容院、美髮產品等等。這項全球盛譽的美容產業展覽，不但匯聚世界頂級美容品牌和業界領袖，對於各美容業界來說，這也是一個極具吸引力的拓展海外事業之平台。今年入場參觀者更高60,975人次，參展商超過2,500間，分別來自世界各地，包括：日本、韓國，意大利等。當中最受港人歡迎必定是帶領美妝潮流先鋒的國家──日本，即使近年受到亞洲各地的美容產業之挑戰，但日本美妝產品之創新技術和優質成分聞名於世，地位在全球護膚界中仍屹立不倒。





2024 Japan Pavilion日本展區由JETRO (日本貿易振興機構) 主辦。展區以日本楓葉為設計主題，猶如置身日本當地，再加上共30個從日本各地到港，具有驕人成績及產品最具特色的化妝品以及美容企業參展 (請查看附件)，向大眾展示他們的創新美容技術和最新產品，包括：極具話題性且蘊含超過99%的NMN成份的精華液，有達至醫療設備的專利技術的美容儀器，甚至一夜賣出 2 億日元銷量額的聲波牙刷等。



為鼓勵美妝產業的創新研發，Cosmoprof Asia每年都會從全球參賽企業中，嚴選出最具創新性與優質性的產品及方案，頒發「Cosmoprof Asia Awards 2024」殊榮。能入選此獎項，不僅能大幅提升企業的國際知名度，更代表著全球對其產品的肯定。



今年，日本美容企業Nishio Co., Ltd. 以及THE OMI BROTHERHOOD, LTD.分別在「Personal Care & Body Care Products」及「Skin Care Products」項目中脫穎而出，雙雙入選Cosmoprof Asia Awards 2024決賽。繼2019年以來，日本企業再次在該獎項中展現出卓越的研發實力，足見日本美妝產業的蓬勃發展與國際競爭力。



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今年日本展區更邀請了兩位香港美妝達人 ─ Carrie Lai以及倩爾擔任Instagram直播主持，為大家現場直擊來自日本參展商的最新美容產品和創新技術。此外，更增設互動有獎環節，嬴取由30個參展商贊助的豐富獎品。



引領日本美妝風潮到國際市場支援服務 - Japan Street

展館內的日本街（Japan Street）透過吸引來自世界各地的美容業專業人士，並提供語言支援以及配對服務，成為希望拓展海外市場的日本公司未來商機的重要溝通橋樑和平台。



為日本品牌提供了向海外展示其創新產品、先進技術以及如何將傳統美容原則與現代需求完美結合的大好機會，同時也為參觀者提供了深入瞭解日本美容文化和趨勢的絕佳機會。



秋日楓葉主題展區設計

為了更能傳達日本文化精髓和當前的季節，今年日本館的設計以精緻、高品質的日本美容產品形象為主，「秋日楓葉」為主題。該設計靈感來自日本秋天的自然景色，楓葉在日本文化中像徵著美麗和蛻變，與美容產品傳遞的「柔和」、「煥然一新」的理念不謀而合。展區透過用色、燈光和空間佈置，為參觀者打造一個沉浸式的體驗空間，遠在入口處已能一目了然日本展館之正確位置。一片片亮眼的楓葉圖案，讓大家在繁忙的展會期間感受到一絲大自然的優雅與寧靜。



人氣美妝達人擔任客席主持

為了令更多人參與是次展覽，增加對日本美妝獨特之處的認知和了解，並吸引更多年輕觀眾，日本展館特別策劃了Instagram有獎直播活動。於展覽開幕首日11月13日，美妝達人 – Carrie Lai以及倩爾將會擔任客席主持，兩位更會親身體驗30個參展商的推薦產品，並給予最真實的用後感。即使未能現場參與，亦能透過Instagram直播活動中的第一視角，深入了解日本美妝與護膚產業的最新人氣和新研產品。



Cosmoprof Asia 亞太區美容展

日期：2024年11月13日至15日 (星期三至五)

時間：上午9時 – 下午6時

地點：香港會議展覽中心 (日本展區 Hall 1E - B5、B6、C5及C6位置

香港 - 2024年11月28日 - 一年一度的亞洲美妝盛事Cosmoprof Asia亞太區美容展再度歸來！Cosmoprof Asia 亞太區美容展2024於，集中展示的美容成品包括：香水和化妝品、專業美容院、美髮產品等等。這項全球盛譽的美容產業展覽，不但，對於各美容業界來說，這也是一個極具吸引力的拓展海外事業之平台。今年入場參觀者更，分別來自世界各地，包括：日本、韓國，意大利等。當中最受港人歡迎必定是帶領美妝潮流先鋒的國家──日本，即使近年受到亞洲各地的美容產業之挑戰，但2024 Japan Pavilion日本展區由JETRO (日本貿易振興機構) 主辦。展區以，猶如置身日本當地，再加上共具有驕人成績及產品最具特色(請查看附件)，向大眾展示他們的，包括：極具且蘊含的精華液，有達至醫療設備的的美容儀器，甚至等。為鼓勵美妝產業的創新研發，Cosmoprof Asia每年都會從全球參賽企業中，嚴選出，頒發「Cosmoprof Asia Awards 2024」殊榮。能入選此獎項，不僅能大幅提升企業的國際知名度，更代表著全球對其產品的肯定。今年，日本美容企業以及中脫穎而出，雙雙入選Cosmoprof Asia Awards 2024決賽。，日本企業，足見日本美妝產業的蓬勃發展與國際競爭力。資料連結： https://www.cosmoprofawards-asia.com/en/finalist/cosmoprof 今年日本展區更邀請了，為大家現場直擊來自日本參展商的最新美容產品和創新技術。此外，更增設展館內的日本街（Japan Street）透過吸引來自世界各地的美容業專業人士，並提供語言支援以及配對服務，成為希望拓展海外市場的日本公司未來商機的重要溝通橋樑和平台。為日本品牌提供了向海外展示其創新產品、先進技術以及如何將傳統美容原則與現代需求完美結合的大好機會，同時也為參觀者提供了深入瞭解日本美容文化和趨勢的絕佳機會。為了更能傳達日本文化精髓和當前的季節，今年日本館的設計以精緻、高品質的日本美容產品形象為主，「秋日楓葉」為主題。該設計靈感來自日本秋天的自然景色，楓葉在日本文化中像徵著美麗和蛻變，與美容產品傳遞的「柔和」、「煥然一新」的理念不謀而合。展區透過用色、燈光和空間佈置，為參觀者打造一個沉浸式的體驗空間，遠在入口處已能一目了然日本展館之正確位置。一片片亮眼的楓葉圖案，讓大家在繁忙的展會期間感受到一絲大自然的優雅與寧靜。為了令更多人參與是次展覽，增加對日本美妝獨特之處的認知和了解，並吸引更多年輕觀眾，日本展館特別策劃了Instagram有獎直播活動。於展覽開幕首日11月13日，美妝達人 – Carrie Lai以及倩爾將會擔任客席主持，兩位更會親身體驗30個參展商的推薦產品，並給予最真實的用後感。即使未能現場參與，亦能透過Instagram直播活動中的第一視角，深入了解日本美妝與護膚產業的最新人氣和新研產品。日期：2024年11月13日至15日 (星期三至五)時間：上午9時 – 下午6時地點：香港會議展覽中心 (日本展區 Hall 1E - B5、B6、C5及C6位置

簡介： Cosmoprof Asia亞太區美容展是美容行業領先的國際貿易展覽，為全球美容行業提供展示、交流與學習的平台。每年一度的展會雲集來自世界各地的品牌、供應商和產業專家，開設豐富的展覽區域。同時，美容展更著重知識分享與技能提升。展會期間將舉辦一系列主題講座和研討會，邀請業內專家、學者及領導者分享他們對美容行業未來發展趨勢的見解。這些活動為參展商和觀眾提供了一個了解市場變化、技術革新以及造就美容業界未來有良好發展的契機。





關於日本貿易振興機構 (JETRO) 日本貿易振興機構(JETRO)屬於日本政府的官方組織，其工作是促進日本與世界其他地方之間的貿易往來及投資。於1958年成立的日本貿易振興機構，致力於向海外推廣日本的出口產品。JETRO 充分利用由 75 多個海外辦事處和49多個國內辦事處（包括東京總部、大阪總部、亞洲經濟體研究所和國內辦事處）組成的國內和國際網絡，以靈活高效的方式支持創新創造、農林水產品出口以及中小型企業 (SME) 的海外拓展。 JETRO 還通過調查和研究為日本的企業活動和貿易政策做出貢獻。





關於Japan Street Japan Street 是專為日本貿易振興機構 (JETRO) 邀請的買家而設的線上平台。業界可於線上搜尋可出口 (可進口) 的日本產品，並得到溝通上的支援、要求產品估價/報價或線上商務會議服務。買家更可在平台上收集每種產品的大量資訊，例如 最少訂購量、日本零售價、認證、HS代碼。截至 2024 年 11月，已有 8,900 多間公司和約62,000 多種產品註冊，而且註冊數目還在不斷增加。



