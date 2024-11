CSL Mobile獨家發售PlayStation®5 Pro主機

網上行聯乘PlayStation®以極低時延▼F5G-A超級寬頻 結合Wi-Fi 7呈獻流暢AI遊戲體驗

香港 - 2024年11月8日 - CSL Mobile宣布獨家發售^PlayStation®5 Pro主機@,配合網上行F5G-A◆ 2500M#光纖入屋寬頻,為玩家提供流暢遊戲體驗。PlayStation®5 Pro主機現已強勢登陸全港1O1O及csl AI Store,並聯乘網上行F5G-A超級寬頻服務組合☆。新客戶只需選購該服務組合,便可換領價值港幣5,780元的PlayStation®5 Pro主機,並可以F5G-A 2500M光纖入屋寬頻,暢玩最新遊戲大作。為支援PlayStation®5 Pro主機玩家以最新標準的Wi-Fi 7連接遊戲,以上服務組合之客戶更可以低至半價選購Wi-Fi 7 Router*。透過結合流動通訊網絡及PlayStation Portal,玩家可隨時隨地享用遠端遊玩功能。無論玩家身處室內外,結合CSL Mobile 5G網絡~、網上行F5G-A超級寬頻及Wi-Fi 7 Router,即可無縫體驗PlayStation®5 Pro潛能。最新推出的PlayStation®5 Pro主機採用了AI驅動增強的PlayStation®光譜超解析度(PSSR),讓玩家在4K電視上獲得超鮮明的影像清晰度,全面提升遊戲畫質體驗。同時,PlayStation®5 Pro更為首款支援Wi-Fi 7並擁有2TB儲存空間的遊戲主機。為支援最新推出的高網絡需求實時遊戲如射擊遊戲大作《Call of Duty®: Black Ops 6》等,客戶於11月內可透過選購網上行F5G-A超級寬頻服務「打機神線」的極低時延流暢網絡連接保證▼進行網絡優化,玩家在主機上下載、更新大容量遊戲及與網上玩家共同遊戲時,均可享受網上行帶來的極致網絡體驗。配合1O1O HOME優越服務%,如24小時內上門技術諮詢及專屬家居Wi-Fi顧問,客戶將獲專人優先處理各種家居網絡、收費電視及固網電話等技術問題及獲專人設計家居Wi-Fi網絡,並按照家居環境及上網習慣,建議最合適的家居Wi-Fi方案,致力成為玩家體驗遊戲的最強後盾。此外,1O1O及csl AI Store將不定期於指定分店內舉辦遊戲迷聚會及遊戲小挑戰,讓參與的客戶可透過活動親身感受網上行F5G-A超級寬頻帶來的流暢遊戲體驗及最新遊戲大作,並與其他玩家交流互動及有機會獲取豐富禮品。有關活動詳情,請留意1O1O或csl Facebook專頁。有關PlayStation®5 Pro主機連網上行F5G-A超級寬頻服務組合的優惠詳情,請參閱以下條款及細則。客戶亦可親臨1O1O及csl AI Store或io.t by HKT概念店;或致電1O1O產品快線2988 1010、csl 客戶服務熱線2512 3123或HKT個人客戶服務熱線1000查詢。註:上述圖片只供參考。受條款及細則約束。PlayStation®5 Pro主機數量有限,售完即止。如購買人數眾多,將會以先到先得形式發售。▼ 網絡遊戲低延遲值的保證及監察功能由「打機神線」提供。「打機神線」是網上行的額外服務,適用於1000M或以上網上行光纖入屋寬頻服務計劃客戶。服務需另外申請並受有關條款及細則約束,詳情請參閱https://www.netvigator.com/chi/gamer/index.html。《「打機神線」條款及條件》內述的所有退款保證只給予能提供符合HKT Opco要求並在「打機神線」網站內所列出之所有有效證明文件的客戶(詳情請瀏覽《「打機神線」條款及條件》內的5(c)條款)。《Call of Duty®: Black Ops 6》的遊戲伺服器將於2024年11月份內加入「打機神線」的網絡遊戲低時延流暢網絡連接保證及監察,詳情請留意上述網頁更新。^ 香港移動通訊有限公司(「CSL Mobile」)及Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited(「HKT Opco」)分別為香港流動通訊網絡商和香港光纖網絡寬頻網絡商獨家發售PlayStation®5 Pro主機至2024年12月31日。@ PlayStation®5 Pro主機只支援最高1000Mbps LAN接口,以LAN接駁時,2500M光纖寬頻服務之頻寬表現或受限制。◆ 超級寬頻是指已符合ETSI的F5G-A標準之網上行光纖寬頻服務計劃。截至2023年12月31日,香港電訊光纖寬頻網絡在指定5萬座大廈之光纖網絡已符合ETSI的F5G-A標準。# 指下載及上載之頻寬規格為2500Mbps。頻寬規格是指根據客戶所申請的網上行網絡由客戶住所的數據機的寬頻線連接至第一台網絡器材或機樓之網絡規格。2500M光纖入屋寬頻服務計劃頻寬規格,最高下載及上載頻寬分別同為2500Mbps。實際速度會低於網絡規格及受客戶的儀器、技術、網絡及軟件之使用、網絡裝配及覆蓋範圍、使用量、海外頻寬及外在因素而有所影響。需配合支援2500M速度規格設備。☆ 網上行F5G-A超級寬頻服務組合(「此服務組合」)的優惠期由即日起至另行通知。此服務組合包含HK$7,500csl手機及手機配件電子禮券和含36個月承諾期的指定2500M網上行光纖入屋寬頻服務計劃。客戶須憑指定金額的csl手機及手機配件電子禮券到指定1O1O Center或csl專門店換領PlayStation®5 Pro主機一部。csl手機及手機配件電子禮券受相關條款及細則約束,詳情請查閱禮券上所列明的條款及細則。此服務組合只適用於新的網上行個人客戶(即於申請日期前3個月內其服務安裝地址沒有安裝過任何網上行/LiKE1OO寬頻服務);客戶須同意以現金/信用卡付款,及容許HKT Opco於服務申請日期起的30日內成功完成網上行服務安裝。網上行寬頻服務由HKT Opco提供,僅涵蓋指定地區,並受相關條款及細則約束;詳情請參閱網上行網站www.netvigator.com。HKT Opco有權自行決定終止或更改本服務組合的任何條款而無須事先通知。如就本服務組合有任何爭議,HKT Opco將擁有最終決定權。* 客戶如選購此服務組合,可享半價購買指定型號Wi-Fi 7 Router。每位合資格客戶可享此優惠一次,每次可購買指定型號Wi-Fi 7 Router最多兩部。此優惠的router數量有限,先到先得,售完即止。HKT Opco和CSL Mobile不是此優惠router的製造廠或供應商,對router的任何事宜(包括但不限於其品質)不作任何陳述或保證,並且不以任何方式對與之相關的任何事項承擔責任,在任何情況下均不予賠償。如對router有任何疑問,請直接聯絡相關的製造廠或供應商。~ 有關客戶需額外選購指定CSL Mobile 5G服務計劃。% 1O1O HOME優越服務只適用於指定客戶。如想了解任何關於1O1O HOME的服務,詳情請瀏覽1O1O HOME網址 www.1010.com.hk/tc/1010home。