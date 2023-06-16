巨型橡皮鴨與同伴重遊維多利亞港，csl.特別推出《橡皮鴨二重暢》2023香港紀念版SIM卡，由即日至7月31下午6時，訪港旅客或本地居民可透過AR Lens手機應用程式，以AR成功捕捉指定SIM卡圖案取得電子換領券，便有機會免費獲得限量SIM卡（限量10,000張，額滿即止。）客戶除可享用香港數據及通話分鐘和旅遊數據通行證外，更可保留SIM卡於Club Sim手機應用程式內增值超過175個地區的漫遊數據、香港數據及話音，及即將推出的中國漫遊數據等服務。
詳情：https://www.hkcsl.com/tc/double-duck-sim-card/
日報
csl.限量《橡皮鴨二重暢》2023香港紀念版SIM卡
巨型橡皮鴨與同伴重遊維多利亞港，csl.特別推出《橡皮鴨二重暢》2023香港紀念版SIM卡，由即日至7月31下午6時，訪港旅客或本地居民可透過AR Lens手機應用程式，以AR成功捕捉指定SIM卡圖案取得電子換領券，便有機會免費獲得限量SIM卡（限量10,000張，額滿即止。）客戶除可享用香港數據及通話分鐘和旅遊數據通行證外，更可保留SIM卡於Club Sim手機應用程式內增值超過175個地區的漫遊數據、香港數據及話音，及即將推出的中國漫遊數據等服務。