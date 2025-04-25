CulinArt 1862呈獻: IDE x Hydrogro可持續花卉盛宴

由Disciples Escoffier (IDE)法國烹飪文憑校友提供的非凡用餐盛宴，品嚐由Hydrogro在本港種植的可持續食用花卉帶來的精緻風味。開胃小菜鮮豔的「女朋友花Nasturtium Flower」帶來從甜到辣的驚喜，琉璃苣花(Borage Flower)喚起海洋生蠔鮮味的精髓，而酢漿草花(Oxalis Flower)則增添清爽的酸味，配上芳香的香菜花(Coriander)或泰國羅勒花(Thai Basil Flower)以及帶麻辣味道的四川小花(Sichuan Button)打造難忘夜晚。精心挑選的菜餚，包括清爽的油甘魚配熱情果汁及鱒魚籽和奢華的香煎鵝肝，然後是小龍蝦醬黑鱈魚和小牛排作為主菜。以奢華的甜點「巧克力滋味」搭配美味的Tonka冰淇淋，最後以精選的法式甜品Petit Four來結束這個盛宴。

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