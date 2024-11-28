De Beers集團鼎力支持香港時裝設計師協會40周年晚宴 贊助10枚天然鑽石胸針

香港 - 2024年11月28日 - De Beers 集團深感榮幸能夠支持香港時裝設計師協會（HKFDA）於11月26日假The Henderson Cloud 39宴會廳舉辦的40周年晚宴暨2024年傑出時裝視野大獎。De Beers 集團贊助了十枚精緻胸針，每枚均鑲嵌著璀璨的0.20克拉天然鑽石，以此向那些展現出非凡創新精神與創意表達的人士致敬，包括參與《VIRTUOSE：The Artistry of Couture》時裝表演的四位國際知名高訂設計師，以及六位2024年傑出時裝視野大獎得主。



De Beers 集團鼎力支持香港時裝設計師協會40周年晚宴及2024傑出時裝視野大獎 , 特別贊助十枚精緻胸針（亦可作為吊墜配戴), 每枚均鑲嵌著0.20克拉天然鑽石。





香港時裝設計師協會（HKFDA）主席楊棋彬先生及De Beers集團天然鑽石市場亞太區主管黎翠華小姐。



是次De Beers集團與HKFDA的合作，旨在培育新一代時尚創造者，鼓勵他們將大膽的美學理念、可持續的實踐方式以及深厚的文化敘事能力融為一體，為時尚界開闢一個更加自覺及充滿活力的未來。此合作關係與 De Beers 集團的核心價值深度契合，因為天然鑽石在時尚界及流行文化的悠久歷程中，一直扮演著舉足輕重的角色。De Beers 集團作為天然鑽石領域的先驅，一直處於創新與可持續發展的前沿，確保每顆鑽石的開採都能為相關社區帶來福祉。



四位國際級高訂設計師分別來自(由左至右): 法國的Charles de Vilmorin, 荷蘭的Mohamed Benchellal, 中國內地的陳采尼 (Cheney Chan), 以及香港的郭子鋒 (Kay Kwok)。





六位傑出時裝視野大獎得主包括(第一行由左至右): 藝人Angelababy, 蘭桂坊控股有限公司主席盛智文 (Allan Zeman), 溢達集團董事長楊敏德 (Marjorie Yang), (第二行由左至右) 社交名媛葉梁美蘭 (Mira Yeh), 時尚品牌pushBUTTON，以及虛擬時裝平台FabriX。



是次De Beers集團與HKFDA的合作，旨在培育新一代時尚創造者，鼓勵他們將大膽的美學理念、可持續的實踐方式以及深厚的文化敘事能力融為一體，為時尚界開闢一個更加自覺及充滿活力的未來。此合作關係與 De Beers 集團的核心價值深度契合，因為天然鑽石在時尚界及流行文化的悠久歷程中，一直扮演著舉足輕重的角色。De Beers 集團作為天然鑽石領域的先驅，一直處於創新與可持續發展的前沿，確保每顆鑽石的開採都能為相關社區帶來福祉。



關於戴比爾斯集團 DE BEERS GROUP 戴比爾斯集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。戴比爾斯集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈雇用超過20,000名員工，以其產值以及其在波劄那、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，戴比爾斯集團為全球最大的鑽石生產公司。創新是戴比爾斯集團的核心策略，以此發展包括戴比爾斯珠寶和戴比爾斯永恒印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計畫GemFair和Tracr。戴比爾斯集團通過戴比爾斯鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託戴比爾斯集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。戴比爾斯致力於 "創守永恒"的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。戴比爾斯集團是Anglo American PLC集團的一員。如需瞭解更多資訊，請訪問 http://www.debeersgroup.com/。



關於香港時裝設計師協會(HKFDA) 成立於1984年，香港時裝設計師協會是一個屬於自負盈虧的非牟利機構。其創辦人均是資深時裝設計師，不但對時裝設計充滿熱誠並付予力行，更推動本地時裝設計；藉此凝聚時裝界精英，發揮業界力量，承蒙業界和設計師的支持得以不斷成長和進步。



協會多年來舉辦各類時裝表演活動、展覽、專業講座、設計師專訪、和研討會等，讓業界和設計師分享資訊和經驗，不但為業界擔當著交換訊息的平台角色，亦與其他主要機構及團體㩦手推動設計業。在香港、中國、亞太和其他地區，協會是具領導地位的專業時裝團體之一。

