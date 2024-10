DE BEERS 聯同置地廣塲呈獻「INSPIRED BY NATURE」高級珠寶展覽 首次在香港獨家展示頂級彩鑽及白鑽作品

一系列稀有彩色鑽石、126.92克拉鑽石原石及高級珠寶作品將於10月9日至13日 在置地廣塲公開展出

DB Classic高級珠寶橢圓形切割鑽石戒指



這枚令人驚嘆的 30.08 克拉橢圓形鑽石的純粹光芒令人難忘,它來自於一顆重達 110.44 克拉的超大型鑽石原石。這顆鑽石內部和外部都完美無瑕,並被授予最高色級評級 -- D 級,使其成為稀有的傑出之作。



HK$70,650,000

Enchanted Lotus 高級珠寶戒指



這枚戒指配搭 Enchanted Lotus 設計,擁有最高無色等級 D 的祖母綠切割鑽石,重達 24.08 克拉,內部全無瑕疵。



HK$55,650,000

DB Classic 高級珠寶心形切割鑽石密釘鑲鑽戒指



這枚心形鑽石重達18.03克拉,擁有最高無色等級D,且內部無瑕疵,周圍鑲嵌著微鑲鑽石,完美襯托出其璀璨光芒。



HK$42,800,000

DB Classic 高級珠寶梨形濃彩粉紅鑽石戒指搭配梨形邊鑽



這枚美麗的梨形強烈粉紅鑽石重達2.05克拉。整個戒指包括梨形側鑽的總克拉重量為2.73克拉。



HK$28,700,000

De Beers Aura Double Halo高級珠寶梨形切割粉紅鑽戒指,中央主鑽為2.13克拉濃彩帶紫色粉紅鑽,總重量為2.96克拉。



HK$29,450,000

Ellesmere Treasure 高級珠寶枕形鮮艷藍鑽石戒指



這枚美麗的枕形鮮艷藍鑽石重達1.53克拉。整個戒指的總克拉重量為4.19克拉。



HK$34,150,000

DB Classic 高級珠寶雷迪恩式切割綠鑽密釘鑲鑽戒指



這款戒指中央鑲嵌著一顆罕見的0.83克拉鮮艷藍綠色鑽石。整枚戒指的總克拉重量為1.03克拉。



HK$6,950,000

DB Classic 高級珠寶橢圓形切割黃鑽戒指



這枚橢圓形黃鑽重達4.13克拉。



HK$1,455,000

De Beers Aura艷彩橘鑽戒指



這枚鑽石與白金戒指中,雷迪恩式切割的艷彩橘鑽重達 1.26 克拉,周圍環繞著密釘鑲白鑽光環,彰顯其光彩和美麗。



HK$27,100,000



Lotus by De Beers Soothing Lotus 高級珠寶鑽石項鏈,以白金、玫瑰金及黃金製造,共鑲嵌227顆鑽石。主鑽6.06克拉,總重159.47克拉。



HK$10,750,000

Lotus by De Beers Soothing Lotus 高級珠寶鑽石耳環,以白金、玫瑰金及黃金製造,共鑲嵌14顆鑽石。主鑽分別為2.07及2.02克拉,總重13.55克拉。



HK$1,735,000



J1PN16Z00J51 / D83773



Portraits of Nature Butterfly高級珠寶系列橘鑽與粉紅鑽戒指



這款雞尾酒鑽戒是將吸引眾人目光的經典之作,不同形狀的非凡橘鑽與粉紅鑽勾勒出蝴蝶翅膀的虹彩,總重約5.94克拉。



HK$590,000

J4FS02D10W72 / D67135



De Beers 高級珠寶白金包鑲鑽石項鍊



鑽石鍊帶的中央為一個精緻的鑽石夾扣,重約 16.80 克拉。



中央主鑽:1.01 克拉梨形切割白鑽



HK$1,140,000



香港 - 2024年10月9日 - De Beers Jewellers 作為領導市場的鑽石珠寶品牌,與全球奢華零售地標置地廣塲隆重宣布,舉辦一場名為「Inspired by Nature」的高級珠寶展覽。此展覽精心策劃,匯聚了最卓越的鑽石珍品,包括稀有的彩色鑽石、白色鑽石以及高級珠寶傑作,共計 80 件展品,總估價高達 1 億美元。展覽將於 10 月 9 日至 13 日舉行,誠邀城中收藏家及鑽石愛好者,共同探索 De Beers「From Rough to Polished」— 從鑽石原石打造成璀璨珠寶的奇妙旅程,感受天然鑽石所展現的非凡閃耀。展覽的亮點包括一顆令人驚嘆的 126.92 克拉鑽石原石,由 De Beers 開採,色級為 D/E,展現了自然的純粹之美。這顆卓越的白色鑽石淋漓盡致地詮釋了大自然的魅力。此外,展覽亦展示了來自 Natural Works of Art 系列的Heritage Masterpiece Diamonds,匯聚了色彩斑斕的稀有彩色鑽石,包括粉紅色鑽、藍鑽、橙鑽、黃鑽、紫鑽和綠鑽等多種色調。特別展出還有 1888 Masterpiece Diamonds 的精選白鑽作品,向 De Beers 創立年份致敬,紀念自 1888 年以來所發掘的自然古老奇蹟,精心挑選來自全球最卓越的天然白鑽,所有展品均由 De Beers在波札那、納米比亞、南非和加拿大自有的礦區開採而出。作為展覽的一部分,De Beers 重申其對負責任採購的堅定承諾,並致力於為人類和地球創造更美好的未來。現場還將展示 De Beers 的高級珠寶系列,包括 Soothing Lotus、Portrait of Nature 等,燈光與鑽石的交錯將創造出令人驚豔的視覺盛宴。訪客亦可參加導賞團觀看展品,並參觀高級珠寶設計工作室,見證工匠如何將鑽石原石轉化為珍貴的璀璨珍品。對於渴望深入了解鑽石的訪客,De Beers 鑽石學院榮譽主席 Mr Andrew Coxon 將主持一場鑽石大師分享會,帶領參與者深入探索鑽石的奧秘與魅力。這顆珍稀的126.92克拉鑽石原石的不規則形狀顯示,8億多年前它曾是一顆更大型鑽石原石的一部分,經歷了300公里的旅程才來到地球表面。這顆由 De Beers 所開採的鑽石原石為 D/E Colour, Type IIa 等級。其無與倫比的白色彰顯了大自然之美。此顆鑽石原石的透明度極高,因為不存在氮分子,而且鑽石非常純淨。如此白淨的鑽石原石是非常罕見的。這顆鑽石原石可能被切割為一顆40克拉的梨形鑽石。一顆美麗璀燦的拋光鑽石,永遠源自於美麗的鑽石原石。每一顆未經加工的鑽石原石都經歷從地球核心來到地表的獨特旅程,且只有百萬分之一的鑽石重量得以超過1克拉。鑽石經過數十億年的時間,於地球深處的極高溫度下形成。鑽石原石的天然形狀決定了最終的拋光形狀。鑽石從原鑽直至拋光美鑽的旅程中,形成的這份獨特情感連結,象徵著我們作為 The Home of Diamonds Since 1888 的鑽石專業與知識。靈感來自蓮花的靜謐美麗,Lotus By De Beers 高級珠寶系列以原始的鑽石形態呈現這一象徵性花卉奇妙的生命歷程。此高級珠寶系列探索了De Beers Jewellers標誌性地使用鑽石原石,並採用我們獨特的精湛技藝進行設計。每顆鑽石原石巧妙地與拋光鑽石並列鑲嵌,重現水的色調,或勾勒出數百片蓮葉裝飾池塘表面的視覺效果。蓮花和睡蓮覆蓋的池塘,帶來的靜謐氛圍,提供了靜默沉思的珍貴機會。Soothing Lotus系列以這一平靜的願景為靈感,巧妙地將鑽石原石和拋光鑽石安排在一起,達致色彩、形態和紋理的和諧平衡。系列猶如雕塑般刻劃蝴蝶帶著神秘的美態。設計圖案追溯蝴蝶翅膀的斑斕與精緻,並透過每顆鑽石的多面自然光輝,為其增添光彩。可拆卸的元素賦予變化的禮物,而新色調的彩色鑽石則映射出翅膀的虹彩光澤,讓蝴蝶的靈巧之美得以生動呈現。日期:2024 年 10 月 9 至 13 日(星期三至星期日)開放時間:上午 11 時 30 分至下午 6 時 30 分地點:置地廣塲遮打大廈2樓Centricity