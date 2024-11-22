DesignInspire12月5日揭幕 一連三日開放予業界及公眾免費入場

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦、香港設計中心協辦、文創產業發展處（文創處）贊助的DesignInspire創意設計博覽，將於12月5至7日在香港會議展覽中心一連三日開放予業界及公眾免費入場。今年展會以「設想生活 開創未來」（Design for a Better Tomorrow）為主題，並首次與巴黎時尚設計展Maison&Objet成為策略合作夥伴，匯聚多位本地及國際設計精英，為業界及公眾帶來精彩紛呈 的設計體驗。由香港設計中心（Hong Kong Design Centre）主辦的設計營商周 2024及設計營商周峰會2024 ，亦分別在12月2至7日及12月4至6日同期舉行，與DesignInspire相輔相成。