DFA亞洲最具影響力設計獎2025 公布得獎名單 表彰具亞洲視野優秀設計 引領業界未來發展

設計界年度盛事，由香港設計中心主辦、香港特別行政區政府文創產業發展處作為主要贊助的獎項，早前已公布了本年度的獎項得主，在灣仔會展中心舉行的「DFA設計獎展覽」亦已圓滿結束，於展覽展示超過200件DFA設計獎2025獲獎的精彩作品。展覽更請來部分「DFA亞洲最具影響力設計獎」及「DFA香港青年設計才俊獎」的得主，分享得獎作品的設計靈感和理念。 DFA設計獎由香港設計中心於2003年創立，目的是表揚出色的設計領袖、亞洲具影響力的設計項目，以及肯定香港年青設計師的實力與貢獻。設計獎共設七大獎項，包括DFA亞洲設計中心成就獎、DFA設計領袖獎、DFA世界傑出華人設計師、DFA年度設計師、DFA亞洲設計先鋒、DFA亞洲最具影響力設計獎、以及DFA香港青年設計才俊獎。於早前舉辦的DFA設計獎展覽，請來了部分得獎者分享設計理念。

今屆DFA亞洲最具影響力設計獎共頒發254個獎項，包括10個大獎、20個金獎、46個銀獎、72個銅獎，以及106個優異獎。 部分「 DFA 亞洲最具影響力設計獎」 分享獲獎心聲： 得獎項目：棲於山腰的玖層美術館

獲獎公司：陸工作室

棲於山腰的玖層美術館

「項目位於中國浙江省膳壟村，本是擁有逾三百年歷史的山澗古村，當地政府希望吸引外來的投資建設村落，而北京一間畫廊遂計劃於該村設美術館，將藝術家帶到當地進行創作、進行藝術品交易及展覽等，遂委託工作室進行設計。由於村內大部分輕人都到外地打工，該村本已變成空巢村，但隨著美術館的營運，吸引大批外來人士參觀、消費和住宿，從而帶動當地的經濟發展。 項目自2019年開始設計，最終於2024年落成。項目是由四戶宅基地連成一個完整空間，由於四戶高低錯落不齊，面積亦有大有小，最終設計師採用了「雙柱七橫編木拱」的結構，依據山地改建成現代美術館。於施工時除充分利用當地材料與工藝，重用舊石基、夯土牆及瓦片外，更將山體亦保留於建築結構中，以相對傳統的技術，打造現代的曲面形態，就有如清明上河圖上的貫木拱虹橋結構一樣。」於美術館後面還建有8個房間的民宿，而村內亦有多戶改建成民宿供旅客租住，並有改成小餐廳及咖啡館等，從而推動文創風氣，以文藝帶動經濟。 得獎項目： MOORGEN x Steve Leung - 醉

獲獎公司：梁志天設計集團

MOORGEN x Steve Leung - 醉

「由梁志天先生獨家設計的『醉』SALUTE，既可作為燈飾，亦可取出做杯墊的產品，除了兼具觀賞性和實用性外，亦考慮到產品如何加強人與人之間的互動連繫。這盞採取樹枝形態的燈具，遠看有如藝術裝飾品一樣，當燈光亮起，便有如林間光線與樹影共舞，營造出詩意的氣氛。但走近會發覺就如樹上的樹葉，一片片可以分開取下作為獨立杯墊使用，每片杯墊都可發出柔和的燈光，穿透玻璃杯底影照出杯中的美酒及飲料，進一步增添氛圍。無論是於家中、餐廳、酒吧、派對、酒會及聚餐等場合都同樣適用，可帶動輕鬆互動的氛圍。 系列有高中低三種不同樹幹形態，整套組合就如一片小樹叢，可分開亦可整套使用，當作藝術檯燈或裝飾。只需插上電線並將杯墊放回『樹幹』上便可充電，充電完成可取走電線，將檯燈靈活放到不同位置，而杯墊亦可持續發光達數小時，用家還可用手或酒杯觸碰『葉面』，以調節亮度或開關照明。於選材時除了考慮光度外，亦要考慮杯墊的防水和防滑功能。」 得獎項目： UCCA 陶美術館

獲獎公司： KENGO KUMA & ASSOCIATES, INC.

UCCA陶美術館

「公司的核心目標，是打造一座深度紮根宜興本土社區的美術館。為此，場館在規劃與建設的全過程中，著重融入了紫砂泥、蜀山、龍窯等宜興民眾珍視的在地文化元素。在建築外觀的材質選擇上，事務所與當地工匠深度協作，聯合研發了專屬的手工陶瓷板。為攻克這一材料的工藝難題，團隊曾燒製無數樣品，工匠們也耐心探索了各類工藝路徑。這一陶瓷材質的使用，意在彰顯宜興延續超千年的陶瓷文化底蘊。此外，美術館還與尤倫斯當代藝術中心（UCCA）達成策展合作，每年將舉辦三場陶瓷專題展覽，所展作品的藝術水準即便以國際標準衡量，也屬頂尖行列。 對於是次獲亞洲最具影響力設計獎，團隊認為DFA獎在行業內頗具權威性與影響力，能斬獲此項殊榮，我們深感榮幸。這份認可也將成為我們的動力，激勵團隊持續打造兼具在地文化內涵且令人驚嘆的建築作品。」 得獎項目：香港老舖錄

獲獎公司：圓融有限公司

香港老舖錄

Wholly Wholly圓融創作總監的Westley Wong，曾與全球歷史最悠久的眼鏡生產商Savile Row Eyewear (Algha Group)共事，後來他矢志與老字號合作品牌重塑，故此團隊過去幾年已經和超過30家老字號共事，亦因而與「香港老舖記錄冊」作者團隊相識於微時。 《香港老舖錄》的概念已醞釀多年，作者走訪多家老店訪談，雖然早已委託團隊做書籍設計，但作者一直希望對內容精益求精。2024年，Westley出版《香江墨跡》一書，幸獲幾個設計獎項，為團隊打下一支強心針，更希望以設計把《香港老舖錄》這本有意義的作品帶給更多讀者。 《香港老舖錄》有三大特點，包括：

（1）致敬六十到八十年代香港各行各業、充滿集體回憶的雞皮紙袋，讀者購書後不需要額外的包裝，直接提走書籍，這也是前人環保節儉的智慧。

（2）書中有大量Info-graphics，是團隊花費大量精力將故事和數據轉化而成，希望讓更多年輕讀者瞭解歷史。

（3）得知書籍出版，其中一家老字號茶餐廳送出多個包裝袋，團隊與印廠商量，作隨書附送之用。 Westley並指很高興書能夠得到設計獎項的肯定，但團隊的宗旨是「設計要輔助閱讀」、「設計要帶動銷售」，但「設計絕對不能過度」、「設計不能淩駕內容」，這些都是團隊做每個項目都希望做到的；在這些前提下，仍能在眾多參賽者中脫穎而出，非常感謝評委的肯定。團隊早前得出版社通知，《香港老舖錄》出版1,500本在出版兩週內全數沽清，是近年出版界少有的佳績，實在令人鼓舞。藉此機會，他希望代作者團隊向所有讀者言謝。Westley並指他於10年前因獲得DFA YDTA獎而有機會出國進修，回流後創立了品牌創意顧問Wholly Wholly。這十年是一個里程碑，這次獲獎別具意義。