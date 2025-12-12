DFA 設計獎 2025：匯聚國際設計界翹楚 首設「DFA亞洲設計先鋒」獎項

香港設計中心公布了2025年DFA設計獎的傑出得獎者，以表彰他們對全球設計界所作出的卓越貢獻與深遠影響。今年DFA設計獎增設「DFA 亞洲設計先鋒」獎項，以表揚獨具影響力的設計師及其作品在國際設計界產生的強大共鳴。 DFA設計獎於2003年創立，由香港特別行政區政府文創產業發展處擔任主要贊助機構，致力 表揚在亞洲區內具影響力的優秀設計項目及傑出人物，並向透過設計改變世界的行業巨擘致 敬。2025年的DFA設計獎得主跨越廣泛的設計領域，展現卓越風采；得獎者包括 Don NORMAN（DFA 亞洲設計終身成就獎）、Christina ONG（DFA 設計領袖獎）、馬岩松（DFA 世界傑出華人設計師）、傅厚民（DFA年度設計師）及Rahul MISHRA（DFA 亞洲設計先鋒）。 今年，DFA 設計獎增設了「DFA 亞洲設計先鋒」，旨在頌揚世界各地以宏闊視野重新定義國 際需求的亞洲設計師，以及其所展現的創新思維，同時於本地及全球市場取得顯著商業成果，締造深遠文化影響，實現跨領域突破。該獎項的獎座由著名設計師梅傲笙女士設計，獎座體現簡約幾何美學，其俐落的三角中空結構象徵獎項英文簡稱 A-D-V，從不同角度勾勒光影，營造出視覺動感，端雅地彰顯獎項的崇高地位。 香港設計中心主席勞建青先生表示：「今屆得獎者陣容，完美體現了傳承與前瞻思維的匯聚。各得獎者對全球設計界有著深遠貢獻，從 Don NORMAN 啟發我們如何以設計與世界互動的基礎理論，到 Christina ONG 以遠見卓識的領導力，於國際間建立完美結合時尚、酒店和保健的生活品味王國，以至馬岩松和傅厚民揉合現代與文化元素的設計語言，加上首個 DFA 亞洲設計先鋒讓我們領略 Rahul MISHRA 獨具匠心的創意力量，其作品所蘊含的影響力，為亞洲設計所能達到的成就樹立了新典範。」

Don NORMAN 加州大學聖地牙哥分校 Design Lab名譽創辦董事

Don NORMAN 是一位具遠見的領袖，深刻地影響了我們與科技互動的方式。他以倡導「設計必須以人為本」的原則而聞名，其作品巧妙地連結了社會科學與工程學，為產品設計注入了深厚的人文關懷。他具影響力的職業生涯包括多個業界關鍵領導職位，例如曾任蘋果公司（Apple）先進技術部副總裁、惠普公司（Hewlett Packard）管理層，及加州大學聖地牙哥分校Design Lab的創辦董事，啟發了全球數代設計師、工程師及商界領袖。他具變革性的理念，令《商業週刊》（現稱《彭博商業週刊》)曾將他評為全球27位最具影響力設計師之一。

NORMAN的卓越貢獻獲得眾多榮譽肯定，包括來自美國計算機協會（ACM）及美國人因工程學會（Human Factors and Ergonomics Society）的終身成就獎；他亦於上海同濟大學及香港理工大學等頂尖學府擔任顧問，在全球持續發揮專業影響力。

DFA亞洲設計終身成就獎2025旨在表彰Don NORMAN 在以人為本設計領域的非凡成就與深遠影響。他不僅致力於使科技更人性化，更透過直觀、易用且深切尊重人類體驗的設計，賦予我們所有人力量。開創性理念為整個領域奠定基礎，持續引領未來世代創造更富意義的科技。

Christina ONG COMO集團創辦人

Christina ONG是全球奢侈品界的的先導者，以打造跨時尚、酒店和保健領域的商業王國而聞名。作為COMO集團的創辦人，她憑藉超凡品味與敏銳的領導力，使她成為新加坡首屈一指的時尚象徵，並在逾50年來，成為國際生活潮流的重要推動者。

她的傳奇始於1972年，當時她在新加坡開設了Club21，由一間時尚精品店擴展成一個橫跨亞洲乃至全球的奢華網絡。她的策略智謀亦成功令英國高級品牌Mulberry重新流行，而其宏遠視野亦延伸至酒店領域，旗下包括一系列屢獲殊榮的亞洲物業，包括曼谷大都會酒店（Metropolitan Bangkok）、峇里島烏瑪烏布度假村（Uma Ubud），及不丹烏瑪帕羅酒店（Uma Paro）。「COMO Shambhala」作為其核心理念的健康品牌，將全方位養生融入項目中，提供專注平衡身、心、靈的都市靜居與度假勝地。斐然成就為她贏得多項榮譽，包括意大利勞動功績勳章（Cavaliere del Lavoro）和新加坡女性名人堂讚譽。

2025年DFA設計領袖獎表揚Christina ONG將全球生活美學，巧妙融合商業與文化，構建完整的奢華生態系統，並扶持工藝師，倡導健康理念，樹立卓越典範，引證其高瞻遠矚的領導力如何通過設計及企業精神重塑產業。

馬岩松 MAD建築事務所創辦人

北京出生的建築師馬岩松，被譽為新一代建築師中的重要領袖人物。他以城市未來的願景為核心，致力於透過具未來感、有機性的設計，在城市中建立人類、自然與環境之間的平衡，反映當代東方對自然的深厚情感。

體現此哲學的代表性項目包括衢州體育公園、深圳灣文化公園、美國洛杉磯的盧卡斯敘事藝術博物館，以及日本的光之隧道。他的卓越貢獻屢獲殊榮，包括：2008年，獲英國設計與建築雜誌《ICON》評選為「20位最具影響力的青年建築師」之一；2010年，他獲頒「英國皇家建築師協會國際院士」（RIBA International Fellowship）稱號；2014年，獲世界經濟論壇選為「全球青年領袖」（Young Global Leader, YGL）；2025年，入選《時代》雜誌「全球百大最具影響力人物」。

DFA 世界傑出華人設計師2025嘉許馬岩松在建築與城市設計領域的開創性貢獻，聚焦他以融合人文關懷、自然意境與科技創新的遠見，持續塑造未來城市的面貌，並在全球設計舞台上展現卓越的領導力與影響力，為中國設計師樹立新的成就典範。

傅厚民 André Fu Studio創辦人

香港著名室內設計師兼建築師傅厚民，以其獨特風格革新現代奢華，巧妙融合文化感性、藝術與精湛工藝，在全球舞台上確立其地位。

過去15年間，他的設計理念兼取歐洲美學原則與東方特質，打造出雋永而引人共鳴的空間。其有影響力的作品，涵蓋多個標誌性酒店項目，包括香港的奕居酒店（The Upper House）、大阪的華爾道夫酒店（Waldorf Astoria），及在曼谷重新開幕的都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok），與台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）。他的合作項目亦延伸至Louis Vuitton旗下 Objets Nomades系列的家具設計，以及其個人生活品牌André Fu Living。

他亦獲獎無數，包括Maison & Objet Asia「年度設計師」頭銜、獲《Elle Décor China》評選為「年度室內設計師」及近期榮膺的Robb Report「奢華Icon」與AHEAD「特別貢獻大獎」等。

DFA年度設計師2025表彰傅厚民以其獨特視野，巧妙融合文化、精湛工藝與奢華。他以締造一系列具代表性的跨文化空間而蜚聲國際，重新定義了現代奢華的設計風格。透過全方位的實踐，傅厚民正引領設計邁入全新紀元，以引人共鳴的美學詮釋當下，預示未來。

Rahul MISHRA Rahul Mishra創辦人及創意總監

印度先鋒設計師 Rahul MISHRA，以其將傳統工藝與國際高級訂製時裝完美融合而聞名。繼2014年贏得國際羊毛標誌大獎（International Woolmark Prize）後，他亦創下歷史，成為首位獲邀於巴黎高級訂製時裝週展示作品的印度設計師，並於2023年獲法國政府授予「藝術 及文學騎士勳章」，以表彰其貢獻。

MISHRA 主張「匠心奢華」（mindful luxury），將時裝成為賦予人們力量的強大媒介。透過其高級訂製系列及成衣品牌 AFEW Rahul Mishra（AFEW），他為逾千名印度工匠創造可持續的就業機會。他的作品備受業界傳奇人物讚譽；時裝評論家兼前國際版《Vogue》編輯 Suzy Menkes 更稱他為「國寶」。AFEW 品牌以大自然元素——風、火、土、水為靈感打造出自然奢雅，完美融合永恆經典風格與現代實用性。他的高級訂製與成衣系列均於孟買、新德里及海得拉巴的旗艦店有售，並透過 Saks Fifth Avenue 等國際零售商銷售，鞏固了他在全球時裝舞台上的影響力。

DFA 亞洲設計先鋒2025 嘉許 Rahul MISHRA 為一位具遠見的設計師，重新定義時裝產業，印證設計可以成為推動社會變革、文化保育及生態責任的重要力量，並在印度工匠與全球時裝市場之間建立永續橋樑，展現了奢華如何兼具美感與善意，為未來設計描繪出一幅更具意 識以及互聯互通的藍圖。