DHL Express新增雅加達直飛航班，加快國際運送

- 該航班使用B737-800F機款，預計於當地時間早上8:00抵達雅加達，每週四班航機
- 隨著印尼的貨運量預期增長，新航班將有助縮短國際貨件運送至印尼的時間
B737-800貨機具有20噸的運力，可運載各類貨件，從電子商貿的小包裹以至大型貨物。該專機經位於香港的中亞區樞紐中心，將來自中國内地、香港、日本、韓國、台灣、菲律賓和越南的貨件送抵印尼。新直航航班將加強公司的空運網絡，以應付日益增長的貨運需求，並為香港的客戶提供更快速和有效率的物流服務。
DHL Express香港及澳門高級副總裁暨董事總經理蔣國雄表示：「新增從香港至印尼直航航班反映了我們致力增強空運網絡的努力，促進我們在亞太地區的連接，彰顯了我們為客戶提供更快捷、更高效服務的承諾。此舉措將主要亞洲經濟樞紐更緊密連接，有助我們滿足客戶對靈活可靠的物流方案之需求，同時推動增長，促進商貿發展。」
東盟是香港的第二大全球貿易夥伴。2022年，印尼是香港在東盟成員中第六大貿易夥伴，雙邊貿易額達到57億美元。2023年，香港和印尼簽署了15份合作備忘錄（MOU），涵蓋金融、貿易和物流等領域，有助促進兩地的貿易聯繫。2024年7月，印尼的進口價值較去年同期增長11.07％，主要由非石油天然氣商品以及來自亞太國家的機械和機械設備推動。
印尼的製造業歷來對該國經濟發展舉足輕重，佔國內生產總值20％，大部分企業位於爪哇島。印尼目標到2030年，成為全球領先的製造業中心，當地更推出多項政策和措施，以促進製造業的發展，包括推出「印尼製造4.0」計劃。
根據2024年全球連通性報告，印尼的大多數貿易流動來自亞太區經濟體。新航線充分反映DHL Express 積極增強印尼與區内之連接。
作為全球領先的國際速遞服務的供應商，DHL Express致力於在瞬息萬變的物流行業中，不斷增強其空運網絡，每日有超過710班航機，為亞太地區的客戶提供最優質的服務。
今年四月，DHL Express新增往來香港與澳洲悉尼之專機，取代了現時香港 – 新加坡 – 悉尼航線，以應付大洋洲與北亞之間日益增長的貨量。
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DHL 隸屬於DHL 集團（DHL Group），集團於2023 年的營收超過818億歐元。集團實踐可持續營商策略，履行對社會環境的承諾，致力貢獻全球。DHL 集團矢志於2050 年達致零排放。