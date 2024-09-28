澳門特別行政區 - 2024年9月28日 - 匯集國際頂尖奢華品牌的銀河時尚匯迎來全面煥發新貌的Dior「澳門銀河™」專門店。占地兩層的全新專門店匯聚品牌多元化產品系列，以及開幕獨家作品和體驗，讓賓客踏上高貴雅緻的時尚旅程，感受無與倫比的奢華購物體驗。



Dior「澳門銀河」專門店於銀河時尚匯盛大開幕。

全新Dior專門店從Maria Grazia Chiuri及Kim Jones主理的成衣和配飾，到珠寶以及腕錶等應有盡有，更有「澳門銀河」店限時作品和驚喜體驗，當中包括Dior「澳門銀河」店開幕期間限定的My Dior系列珠寶、珍稀皮革手袋訂制服務、指定Lady Dior袋款和Dior高訂香薰系列等。與此同時，空間也展示了Dior 2024-2025年秋冬成衣系列，透過衣裳綻放女性多元魅力，與30 Montaigne系列的雋永款式及Victoire de Castellane設計的Rose des Vents和My Dior珠寶作品相得益彰。此外，Dior 2024-2025年男裝冬季系列，和以滑雪運動為主題的Lifestyle Capsule別注系列亦一一展示於此專門店的一樓男裝空間。



占地兩層的全新Dior「澳門銀河」專門店匯聚品牌多元化產品系列，以及限時作品和體驗。 珠寶展示區展示了開幕期間限定的My Dior系列珠寶。













瑰麗迷人的空間結合了優雅的店舖設計與藝術品裝飾，以燈光營造氛圍，融會傳統與簡約精緻的當代韻致，Versailles parquet木地板和品牌经典cannage藤格紋等Dior元素為空間倍添魅力。家具揉合大膽精神與高雅格調，以柔和的白色、奶白色及灰色為主調。除了藝術家王志遠引人入勝的畫作，洪浩、Etienne Moyat、Lucie Touré和蔡昀儒的藝術品亦點綴於各個專區，漫步其中，教人浮想聯翩。此外，店內更分別設有男、女裝VIP專屬沙龍，讓貴賓在充滿藝術感的雅致空間中，恬適地享受具私密度的購物時光。



店內特設珍稀皮革手袋訂制服務。 店內分別設有男、女裝VIP專屬沙龍，讓貴賓享受具私密度的購物時光。

























銀河時尚匯猶如國際潮流交匯點，集合了全球追捧的奢華品牌，涵蓋鐘錶珠寶、炙手可熱的時尚服飾及限量版名品，更不時引進名牌期間限定店，創意展示最新獨家系列。還有專為VIP量身訂製的禮賓購物服務，以及專屬的品牌聯乘活動，個性化的體驗，盡顯優越。



