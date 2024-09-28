Dior「澳門銀河」專門店於銀河時尚匯盛大開幕。

澳門特別行政區 - 2024年9月28日 - 匯集國際頂尖奢華品牌的銀河時尚匯迎來全面煥發新貌的Dior「澳門銀河™」專門店。占地兩層的全新專門店匯聚品牌多元化產品系列，以及開幕獨家作品和體驗，讓賓客踏上高貴雅緻的時尚旅程，感受無與倫比的奢華購物體驗。
全新Dior專門店從Maria Grazia Chiuri及Kim Jones主理的成衣和配飾，到珠寶以及腕錶等應有盡有，更有「澳門銀河」店限時作品和驚喜體驗，當中包括Dior「澳門銀河」店開幕期間限定的My Dior系列珠寶、珍稀皮革手袋訂制服務、指定Lady Dior袋款和Dior高訂香薰系列等。與此同時，空間也展示了Dior 2024-2025年秋冬成衣系列，透過衣裳綻放女性多元魅力，與30 Montaigne系列的雋永款式及Victoire de Castellane設計的Rose des Vents和My Dior珠寶作品相得益彰。此外，Dior 2024-2025年男裝冬季系列，和以滑雪運動為主題的Lifestyle Capsule別注系列亦一一展示於此專門店的一樓男裝空間。
瑰麗迷人的空間結合了優雅的店舖設計與藝術品裝飾，以燈光營造氛圍，融會傳統與簡約精緻的當代韻致，Versailles parquet木地板和品牌经典cannage藤格紋等Dior元素為空間倍添魅力。家具揉合大膽精神與高雅格調，以柔和的白色、奶白色及灰色為主調。除了藝術家王志遠引人入勝的畫作，洪浩、Etienne Moyat、Lucie Touré和蔡昀儒的藝術品亦點綴於各個專區，漫步其中，教人浮想聯翩。此外，店內更分別設有男、女裝VIP專屬沙龍，讓貴賓在充滿藝術感的雅致空間中，恬適地享受具私密度的購物時光。
銀河時尚匯猶如國際潮流交匯點，集合了全球追捧的奢華品牌，涵蓋鐘錶珠寶、炙手可熱的時尚服飾及限量版名品，更不時引進名牌期間限定店，創意展示最新獨家系列。還有專為VIP量身訂製的禮賓購物服務，以及專屬的品牌聯乘活動，個性化的體驗，盡顯優越。
有關「澳門銀河」綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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