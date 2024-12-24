Disney On Ice presents Find Your Hero 門票公開發售

由菲爾德娛樂公司精心製作、TodayPlus帶來的盛大冰上慶典Disney On Ice presents Find Your Hero將於2025年2月6日至9日在香港灣仔會展5BC展覽廳隆重登場！觀眾將與米奇、米妮和一眾迪士尼王國的朋友們，一起踏上穿梭經典故事的魔幻時空之旅！米奇、米妮、唐老鴨和高飛將為您帶來以英雄為主題的冒險歷程，每個故事都來自您最喜愛的迪士尼佳作，包括在香港首度登場的《奇幻魔法屋》，還有深受歡迎的《魔雪奇緣》、《魔海奇緣》、《小魚仙》、《美女與野獸》以及一眾迪士尼明星。門票由港幣150元至1,280元，現已於快達票正式公開發售。

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