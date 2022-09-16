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2022-09-16 07:30:00
日報

Dr. Sino紅光按摩護理帶 減痛保健

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Dr. Sino紅光按摩護理帶 減痛保健

由「杏林安健」推出的「Dr. Sino 紅光按摩護理帶」，能調理氣血，減輕各部位痛楚！用家可選擇「紅光發熱震動腰帶」-72支光束，能改善腰酸背痛、關節痛、頸痛、失眠、便秘、脂肪積聚、有助產後及手術後康復；「紅光發熱震動膝帶」-108支光束，適用於四肢及頸，能減痛、活化肌肉筋絡彈性、加速傷口愈合，有助骨關節及肌肉的膠原增生等。顧客可預約於杏林安健專櫃（北角新都城百貨地面層）或杏林安健客戶中心（葵涌道金龍工業中心420A室）免費試用Dr. Sino紅光理療帶一次。
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