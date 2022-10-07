DREYER’S® D-COLLECTION™ 脆皮雪糕批系列全新口味

踏入秋季，DREYER’S® D-COLLECTION™ 帶你探索世界的美味，從日本走到南美，推出哥倫比亞風味咖啡脆皮雪糕批及靜岡焙茶脆皮雪糕批兩款全新口味。哥倫比亞風味咖啡脆皮雪糕批內裡香醇厚實的咖啡雪糕，特意拌入哥倫比亞咖啡醬，勾勒出咖啡豆的花果香。靜岡焙茶脆皮雪糕批選用來自日本靜岡的焙茶雪糕，微微烘焙的炭香低調沉實。此外，日式芝士味配士多啤梨白朱古力脆皮雪糕批亦同時以新包裝面世，三款口味現售HK$24（單件裝）；HK$56.9（多件裝），已於7-11、Circle-K及各大超市有售。

查詢：2179 8888