Dyson推出Dyson Airstrait™氣流直髮器，利用空氣吹乾並拉直濕髮，不倚靠加熱面板，讓髮絲免受熱力損害。全新造型器專為多種髮質而設，能夠打造出具動感的豐盈自然直髮造型，同時保持髮絲強韌健康，觸感順滑。直髮器兩臂夾着髮束，向下吹出角度精準的刀片狀高壓氣流並吹進髮絲。只需一個直髮器，即可同時吹乾頭髮並塑造直髮造型。Dyson Airstrait™氣流直髮器具備智能熱控功能，並設「濕髮」和「乾髮」兩種造型模式，以及「冷風」模式固定造型。現已於美國、加拿大及墨西哥發售。其他地區的發售日期及時間可能不同。
詳情：www.dyson.com/en
日報
Dyson AirstraitTM氣流直髮器 空氣吹乾濕髮
Dyson推出Dyson Airstrait™氣流直髮器，利用空氣吹乾並拉直濕髮，不倚靠加熱面板，讓髮絲免受熱力損害。全新造型器專為多種髮質而設，能夠打造出具動感的豐盈自然直髮造型，同時保持髮絲強韌健康，觸感順滑。直髮器兩臂夾着髮束，向下吹出角度精準的刀片狀高壓氣流並吹進髮絲。只需一個直髮器，即可同時吹乾頭髮並塑造直髮造型。Dyson Airstrait™氣流直髮器具備智能熱控功能，並設「濕髮」和「乾髮」兩種造型模式，以及「冷風」模式固定造型。現已於美國、加拿大及墨西哥發售。其他地區的發售日期及時間可能不同。