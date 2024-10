EAGLE SKY MEDIA 推出D2D CHINA SYSTEM服務 助力海外企業快速進入中國市場

全方位廣告公司EAGLE SKY MEDIA發布創新跨境服務 門針對美國、加拿大等海外中小企業,幫助它們邁出打入中國市場的第一步

香港 - 2024年9月26日 - 作為一家總部位於香港,在中國、台灣和新加坡均設有分公司的領先網上行銷公司,EAGLE SKY MEDIA 憑藉其超過10年的豐富經驗,為超過500家企業提供了全方位的廣告服務。其客戶包括大昌行、CANMAKE、新鴻基地產、一田百貨、Honda、Toyota和JACOBSON PHARMA等知名企業。D2D CHINA SYSTEM 是由 EAGLE SKY MEDIA 旗下專注團隊 Door to Door 開發的服務。Door to Door 團隊專門致力於幫助海外企業打入中國市場,憑藉其對中國市場的深入了解和豐富經驗,為客戶提供量身定制的解決方案。這項服務針對歐美海外市場企業,能在短時間內幫助企業登上中國知名新聞媒體報導,旨在為歐美公司打入亞洲和中國市場提供有力支持。通過 D2D CHINA SYSTEM,中小企業能夠在中國主流媒體上獲得報導,從而快速提升其在中國市場的知名度和影響力。EAGLE SKY MEDIA 的發言人表示:"作為一家全方位行銷公司,我們深知品牌曝光對於進入新市場的重要性。我們的 Door to Door 團隊專門研發的 D2D CHINA SYSTEM 服務是為客戶量身定制的解決方案,幫助它們在競爭激烈的中國市場中脫穎而出。這項服務不僅成本效益高,還能為企業在短時間內建立國際形象,為後續的市場拓展奠定基礎。"Door to Door 團隊擁有豐富的跨文化溝通經驗和本地市場洞察力,能夠有效地幫助海外企業克服進入中國市場的各種挑戰。他們提供的不僅是媒體曝光服務,更是一個全面的市場進入策略,確保客戶能夠以最有效的方式在中國市場站穩腳跟。隨著全球經濟的不斷發展和中國市場的持續開放,由 Door to Door 團隊開發的 D2D CHINA SYSTEM 無疑將成為眾多海外企業進入中國市場的理想切入點。