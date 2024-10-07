Eschuri Vung Bau 高爾夫球場：暢享富國島「從森林到海洋」的高爾夫體驗

擁有 18 洞設計，位於越南富國島絕美之地的 Eschuri Vung Bau 高爾夫球場，毗鄰壯麗的 Vung Bau 海灘，讓遊客得以沐浴在夢幻般的日落美景之中。該球場已成為珍珠島上愛好此項菁英運動的首選之地。越南富國島 - 2024 年 10 月 7 日 - Eschuri Vung Bau 高爾夫球場座落於 Vung Bau 海灘旁，由太陽集團 (Sun Group) 與全球頂尖高爾夫設計與管理公司 IMG 聯手打造。這座球場將越南獨特的文化底蘊與珍珠島的絕美景緻融為一體，總長達 7,508 碼，佔地超過 65 公頃。
Eschuri Vung Bau 高爾夫球場被譽為越南地理位置最佳的球場之一，18 洞球道從茂密的原始森林延伸到海濱，為遊客帶來獨特的「從森林到海洋」高球體驗。
前九洞 (1 號到 9 號) 充分體現出富國島原始森林的野性之美，並悉心保留了周圍古木。果嶺起伏微妙但變化莫測。無經驗豐富的球童，即來自 Eschuri Vung Bau 當地的「嚮導」指引，球友很可能陷入重重隱藏的陷阱。
離開叢林，來到 Eschuri Vung Bau 高爾夫球場的第 10 洞至第 18 洞，將為球友展現珍珠島的白色沙灘以及詩畫般的海浪美景。古木漸漸稀疏，而球道和果嶺變得寬廣，給人一種漫步在原始海灘的感受。最後九洞的果嶺更為起伏多變，猶如在珍珠島衝浪時駕馭波濤，驚險而又充滿刺激。
除了挑戰之外，Eschuri Vung Bau 高爾夫球場還為球友提供磨練球技的各種場地。
第14洞球道直面大海，讓球友揮桿時猶如將球擊向無盡的地平線，同時沐浴在富國島清新怡人的空氣之中。若能在下午 5 點至 6 點打球，還能有幸見證壯觀的海上夕陽景色。
Eschuri Vung Bau 高爾夫球場不僅讓人沉浸在富國島自然之美的探險旅程，還帶領遊客體驗越南傳統文化。球場俱樂部及餐廳採用「智慧奢華」的風格，既保留了越南傳統的文化價值，同時營造出開闊且奢華的氛圍。大堂設有極為寬敞的迎賓區，遊客一眼便能辨識出越南北方古寺與寶塔的經典「三門入口式」建築。
CoCo 餐廳的設計靈感來自順化的皇家建築風格，可容納 150 位賓客，並設有一間可容納 40 人的 VIP 包廂，為賓客提供如同皇室般的用餐體驗。
該餐廳也是舉辦大型晚宴的理想場所，可承接多達 200 人的宴會。俱樂部全採玻璃牆設計，讓賓客可隨時欣賞高爾夫球場的迷人景觀。
此外，Eschuri Vung Bau高爾夫球場還提供多樣設施，包括五星級標準的更衣室、桑拿、蒸氣浴及男女賓客的按摩浴缸服務。
Eschuri Vung Bau 高爾夫球場的每日營業時間為上午 6 點至下午 6 點，最後入場時間為下午 5 點。每位遊客的標準費用為 5,000,000 越南盾 (折合約 203 美元)，其中包含果嶺費、球童服務、半輛球車、一份輕食及一杯非酒精飲料。
球場現正推出優惠方案，凡入住富國島南部 Sun Paradise Land 生態圈內的飯店，每位客人可享特惠價 3,000,000 越南盾 (折合約 123 美元)。參與的酒店包括富國島新世界酒店 (New World Phu Quoc)、富國島 La Festa 酒店 (希爾頓格芮精選酒店)、富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店 (JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort)、富國島翡翠灣尊貴酒店 (Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay) 和富國島尊貴度假村 (Premier Village Phu Quoc)。
此外，位於全球最美海灘之一的 Kem Beach 練習場是初學者的完美選擇。
在這裡，高爾夫愛好者能夠在具備國際標準的頂級私人訓練設施中磨練球技。該練習場設有 18 條長 300 碼的球道，並配備自動發球系統，提供舒適且完整的訓練體驗。此外，短桿練習區也極為完善，具備沙坑、推桿區和切球區等全套設施。