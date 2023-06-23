ESG創建更美好將來

「碳中和」及「可持續發展」是近來最熱門發展重點，同時亦是全球共同為人類美好未來所作出的承諾。實行ESG理念對於每一個國家，每一個機構，每一個企業，都是義不容辭的責任。

「大灣區ESG可持續發展博覽會」將於2023年6月30日至7月2日在香港亞洲國際博覽館3號展館隆重舉行，重點展出ESG項目，現在就率先呈獻部分展品精彩亮點：

ESG的理念精粹比以往一直存在的「綠色」環保概念更為廣泛，意義深遠。香港不同機構及團體積極推動社會各界實行碳中和，藉著碳排放量與減碳排量互相抵消，達到淨零碳排放量效果。展會將重點介紹一直為推動可持續發展不遺餘力的團體與公司。

轉廢為能，從源頭減廢才是真正達至可持續發展的不二法門。Y-PARK林區回收園林廢物，將園林廢物轉化為有用的再生產品供本地使用，給予廢物二次重生的機會。