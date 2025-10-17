EstheClinic亮澤瑩肌面部療程 重現澄澈透亮

踏入秋冬，肌膚往往仍殘留著色斑、暗啞與不勻膚色。EstheClinic「亮澤瑩肌面部療程」專為回復光澤而設，結合MacPeel IPL彩光技術與LED光學再生，即時提升明亮度，細緻膚質，並於無復原期下重現自然神采。療程能有效均勻膚色，淡化斑點與色素沉著；改善膚質，收細毛孔；促進膠原蛋白生成，讓肌膚更緊緻有彈性；對抗暗啞，重拾澄澈亮采。全程舒適非入侵，療程後可立即回復日常生活。新客可享首次體驗「亮澤瑩肌面部療程」五折優惠，並可選擇套票以持續改善肌膚。EstheClinic另設聖誕禮卡供客人選購送贈親友，價格由$500至$3000不等，選擇指定療程。

WhatsApp: 9285 8052