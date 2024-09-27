FabriX Digital Fashion Roadshow重臨2024巴黎時裝週 跨越領域 定義未來風格

- 法國高級訂製和時尚聯合會 Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) 全力支持，擴增實境 (AR) 試衣間進階版 2.0.1首次於巴黎登場
- 與科技先驅 Avery Dennison、Genesis-One 及 ZERO10 跨界合作，延續數碼時尚的無限可能
- 由9月25日至 10 月 1 日，展出來自香港和世界各地共 6 位國際設計師作品
由 PMQ 元創方於 2022 年創立，加上文創產業發展處（前稱「創意香港」）積極支持，FabriX 旨在為香港各設計師設立前瞻性的虛擬時裝平台，展示他們的虛擬時裝作品。及後 FabriX 逐漸發展成為一個全球化平台，招攬全球極具創意及虛擬數碼化友好的品牌參與其中，並於 2023 年相繼亮相於歐洲兩大時裝週之中。
FabriX目標明確——旨在成為最優秀的虛擬時裝中心及特選市集，將創新、藝術與商業潛力緊密扣合。FabriX透過與全球虛擬時裝社群、業界組織、時裝品牌、科技先驅、網絡紅人及媒體的連繫與合作，共同織構出一個將虛擬時裝與日常生活無縫連接的未來。
今年 FabriX 再一次獲得法國高級訂製和時尚聯合會 Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) 的支持，於 2024 巴黎時裝週再度呈獻 FabriX Digital Fashion Roadshow，由 9 月 25 日至 10 月 1 日假東京宮（Palais de Tokyo）舉行。歡迎蒞臨 SPHERE 場館體驗數碼時尚的魅力，並追蹤社交媒體更新，留意獨家內容與報導！
《FabriX》由經驗豐富的創意團隊策劃，項目總監黃馨小姐（Ms. Shin Wong）及時裝策展人Mr. Declan Chan 帶領及開發全球創作團隊並得到 PMQ 元創方總幹事陶威廉先生（Mr. William To）支持，共同為大家帶來了虛擬時尚體驗的全新維度。
擴增實境 (AR) 試衣間 2.0.1 進階版首次登錄巴黎
來到 2024 巴黎時裝週，FabriX Digital Fashion Roadshow 將繼續以擴增實境（AR）試衣間為中心，並進一步加強技術，讓參加者可以輕鬆試穿、自拍造型之餘，更首次加入在 AR 試穿之後，立刻預購自己的心水單品，當中包括開發 Roblox 平台的角色著裝。於巴黎首次登場、由創新科技合作單位打造的擴增實境 (AR) 試衣間 2.0.1 版，帶來多種升級功能，讓參加者一邊欣賞來自香港和世界各地設計師的精彩作品，一邊享受沉浸式「即看－即試－即買」的高效，方便實體數碼化體驗。
與科技先驅合作 重塑數碼時尚
FabriX 與多個創新科技單位合作，各自在自己領域不斷尋求突破，並互相跨界合作創造更具影響力的協同效應，令數碼時尚能走得更前更遠。
（根據字母排名）
Avery Dennison, Embelex
Avery Dennison @Embelex 提供領先全球的科技物料及數碼識別方案，藉由一系列品牌與調研方案，提升人力及供應鍊效率、減少浪費、推動可持續發展及加強全球各行業中，著重循環性和透明度，加強品牌與消費者之間的聯繫。他們專為時尚零售行業探討並推出各種產品和解決方案:包括嵌入 NFC 或 RFID 技術的服裝品牌標籤，並開發連接實體與虛擬的軟件，令消費者體驗及效率都能大幅提升。
來到 FabriX Digital Fashion Roadshow 2024，Avery Dennison @Embelex 為這次的特選設計師帶來一系列支援 NFC 功能的數碼線織徽章。透過可使用 NFC 功能的智能手機，即可連接至每個獨有徽章設計背後，品牌選擇所連結的內容與資訊，為所有蒞臨 2024 巴黎時裝週的買家、來賓和媒體帶來高效又創新的互動參與機會。
Genesis-One
Genesis-One 由 Virtual Touch 創立，其嶄新的虛擬商店概念、貫通線上至線下之銷售平台及各種製衣設計的數碼化服務，正為時尚行業帶來革命性的改變。藉由全面的數碼生態系統，Genesis-One 令時尚創作者可以輕鬆建立自己的品牌，免除前期高昂成本及複雜的生產、物流和庫存管理等。
利用先進的 3D 和 AI 設計工具、綜合市場平台及預購系統，創作者可以輕易地設計，生產並直接推出產品到市場。這種全自動、按需求服務的模式全面提升品牌成立推出的效率及可持續性，使創作者能專注設計與市場營銷，並為顧客打造獨特的品牌體驗。
為 FabriX Digital Fashion Roadshow 2024 而開設一系列特選時裝單品及 FabriX 商品，已於網上虛擬商店正式上架https://www.genesis-one.co/fabrixworld/creation。 Genesis-One 的強大數碼工具令設計到推出都可以簡單順暢地進行。
ZERO10
ZERO10 是一家先導性科技公司，致力透過先進的擴增實境（AR）和人工智能（AI）試身解決方案，為時尚、娛樂、體育和零售行業帶來具互動性、參與感和創新體驗。其專利擴增實境（AR）鏡面軟件，將數碼屏幕轉化為強大的商業工具——提供可增強消費者參與度的虛擬試身功能、收集寶貴的顧客數據及提升店內銷售轉化率的一站式服務。藉著ZERO10的技術支援，設計師的作品將可輕易地轉化為虛擬時裝。
DREESX
憑藉豐富經驗及技術知識，DRESSX 再次與 FabriX 合作並將在 FabriX Digital Fashion Roadshow 2024 新一系列設計師的作品，轉化為一系列 Roblox 角色著裝，令玩家可以在遊戲世界中著用喜愛的虛擬時裝。
6 位國際設計師展示創意作品
今年 FabriX Digital Fashion Roadshow 匯集了來自香港和巴黎共 6 位國際設計師的創意作品，包括香港的 PONDER.ER 與 WILSONKAKI，及Bianca Saunders、Charles de Vilmorin、Florentina Leitner 及 Paolina Russo。
（根據字母排名）
Bianca Saunders
品牌 Bianca Saunders 於 2022 年 1 月先後於倫敦及巴黎時裝週中處女登場，旋即獲得全球認可。持續每年推出兩個系列及參與眾多合作企劃，Saunders 以創新輪廓及技法而為人熟知，例如採用定製圖案並投映在身軀之上，令圖案設計立體顯示。又常以跨領域呈現手法，將衣裳設計視作一種動態的表達；並在設計中大量加入充滿英格蘭和加勒比地區特色的圖騰，突顯出 Saunders 的英屬加勒比背景。
Charles de Vilmorin
2020 年 Charles de Vilmorin 發布其同名品牌，當時他僅僅在 Instagram 上載數張創作圖片，但其獨特且充滿夢幻色彩的手繪圖案，令他火速受到關注。
被譽為「Z 世代聖羅蘭」的Charles，其作品除獲得法國時裝設計師 Christian Lacroix的高度讚賞外，傳奇設計師 Jean Paul Gaultier更邀請他於 2021 春夏高級訂製時裝週上發表作品。該場時裝秀結束後，他即被妥任為法國時裝品牌Rochas 的新任創意總監，當年他才 24 歲。
2023年Charles de Vilmorin 更參與多項矚目企劃——出任第38屆海耶爾藝術節(Hyères Festival) 的評審團主席、更於擔任了 Lafayette 百貨聖誕活動的藝術總監，注入了他獨樹一格、極富想像力的個人色彩。 他的勢頭更延伸至 2024 年，並與 Moet & Chandon 及主廚 Yannick Alléno 合作，負責設計巴黎 Moet 餐廳。
Florentina Leitner
奧地利設計師 Florentina Leitner 於 2022 年 2 月成立的個人同名品牌。她在安特衛普皇家美術學院獲得學士和碩士學位，亦曾於 Dries van Noten 旗下工作。
Florentina Leitner 銳意為各年齡層打造一個大膽、有趣且充滿活力的品牌，以獨特的 3D 花朵、花卉印花、不同材質紡織品的碰撞及女性化細節為特色，務求能令大家會心微笑令心情更愉悅。除設計服裝外，她和團隊亦致力於打造沉浸式的時尚體驗，將每個人帶入獨特的想像世界。
Paolina Russo
Paolina Russo 善於透過社群式工藝及創新，無縫融合未來風與懷舊感。品牌兩位主理人 Paolina Russo 與 Lucile Guilmard 在倫敦的工作室中，以手工藝法結合工業生產，將傳統手藝與現代科技完美融合。兩人致力淬煉出工藝的精髓，呈現出全新的當代化風格。他們的作品充滿現代化及對傳統技法的挑戰，包括針織、天然染色和木雕等，營造出一種將民間傳統與摩登結合的獨特又創新的美學。
PONDER.ER
「PONDER.ER」由 Alex Po 和 Derek Cheng 主理，以性別流動的設計挑戰男女間的刻板印象，驅使穿著者進行自身探索。品牌以打破傳統並同時接納多元選擇為宗旨，打破對男女屬性和服裝構造的固有成見，重新詮釋當代經典。他們的成品以舒適掛帥，每個系列的多元美學都能成為話題佳作
Wilsonkaki
品牌 Wilsonkaki 由設計師 Wilson Yip 創立，靈感源自生活上的一段極普遍的小插曲——忘記拉上褲鍊！一個小小的失誤卻成就了一條磁扣長褲，亦為Wilsonkaki 的實用性，創新設計哲學奠下基調。 他的品牌早已備受業界中人賞識，除了頻頻為香港本地歌手明星包括林家謙、張天賦和洪嘉豪等設計演唱會衣服之外，更於 2021 年獲得「10 Asian Designers to Watch」之殊榮。
Wilsonkaki 新近設計的淺黃色海岸印花T恤，將史無前例地在 FabriX Digital Fashion Roadshow 2024 活動提供「即睇即試即買」的神奇體驗，訪客可從 FabriX 擴增實境（AR）試衣間預購或直接從https://www.genesis-one.co/fabrixworld/creation購買入手這作品的實體版本，支持香港設計師。
FabriX「Phygital」商品接受預訂
FabriX「Phygital」別注版T恤、連帽衛衣及棒球帽於巴黎會場展示並接受預訂。T 恤是 FabriX 在 ComplexCon 香港 2024 的會場別注版，標誌這個首次在美國以外舉辦的潮流盛事。兩件連帽衛衣出自新晉本地設計師 Tom Cheng手筆，以香港元素作設計。另外黑色經典棒球帽，將 FabriX 商標和標語「Fashion Meets Future」以數碼印刷方法印上。
《FabriX 2024 - Digital Fashion Roadshow：巴黎 》
| 日期：
| 2024 年 9 月 25 日至 10 月 1 日
| 時間：
| 上午10時至下午6時
| 地點：
| 巴黎第十六區塞納河右岸的博物館「東京宮」（Palais De Tokyo）內SPHERE空間
https://palaisdetokyo.com
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關於FabriX
將虛擬時裝由城市城市延伸到世界！
FabriX致力展示未來時尚之外，更著力於創造時尚行業的未來。從2022年成立後，FabriX即成為全球最火熱時裝設計師及品牌的原點 – 一個能夠展示及購買各種虛擬時裝作品的平台！FabriX亦成功由香港走到世界，繼「FabriX 2023 - Digital Fashion Roadshow」於倫敦及巴黎時裝周登場後，今年更進駐首次在美國以外舉辦的熱門國際潮流盛事「ComplexCon香港2024」，為未來虛擬時裝鋪墊更多可能。我們希望成為領導全球的虛擬時裝交易平台，連結行業中最頂尖的技術夥伴、設計師、品牌及先驅，通過遊戲平台與其他新興應用，令虛擬時裝成為未來日常。一個集合創意、藝術與商業機遇的虛擬時裝平台 – FabriX由此而生。
關於PMQ元創方
PMQ元創方位於香港蘇豪區的心臟地段，是創意設計產業的重要地標。2014年，PMQ元創方經活化後成為創意中心，匯聚了超過100位香港新晉設計師在此開設各式各樣的創意工作室，展示多元化的設計產品包括：時裝及配飾、禮品及贈品、家居用品及小型家具，以及其他時尚及創意產品。PMQ 元創方現已成為一個互動交流的創意平台，培育新一代創意人才，並凝聚一眾熱衷創意設計和歷史文化的愛好者。PMQ元創方亦是舉辦香港和國際藝術文化活動的熱點之一。
網站 ： https://www.pmq.org.hk/
IG專頁 ： https://www.instagram.com/pmqhkdesign/
FB專頁 ： https://www.facebook.com/PMQHK
關於文創產業發展處
文創產業發展處於 2024 年 6 月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。
免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。