FASE 全新本地客製化手機配飾品牌 藝術工作坊 將藝術融入手機殼設計

現代人手機時刻不離身，手機殼已經成為大家必備的時尚單品，除作為保護手機的重要配飾外，亦能夠展現自我風格。全新本地客製化手機配飾品牌FASE，致力提供一個創作平台，為大眾搜羅不同本地藝術家及設計師，將作品意念化為高品質的客製化手機配飾，把香港700萬人的不同面貌和風格 - 積極、活潑、反叛、平凡等一一展示，做到Face It Your Way。 舉辦藝術工作坊 將藝術融入生活 FASE於2023年12月5日舉辦藝術工作坊，與來賓一同製作押花月曆，體驗將藝術融入生活的樂趣。另請來一眾本地藝術家及藝全人旗下的展能藝術家現身分享本地藝術創作理念，9位展能藝術家與FASE的聯乘系列更首次登場，讓大眾感受不同藝術家及設計師的獨特設計。

聯乘本地藝術家 FASE一直積極與本地藝術家合作，最新的聯乘作品邀請到畫家SYE，將香港的迷人景色放進手機殼設計當中。而較早前FASE已經將多位本地藝術家及設計師的作品轉化為聯乘系列，當中包括藍染布工房片藍造的主理人Max、紋身藝術家Jan Kwok、西洋書法和插畫家Mandy Chan、塗鴉藝術家Uncle 852、書畫家巫墨筆歡、押花精品品牌Fleur Doux以及插畫家查理的mami和Hohohola 等等。目前FASE已為大眾帶來超過160款自家印花設計及聯乘系列的手機殼，讓大家更易找到perfect match。

聯乘藝全人展能藝術家 支持藝術共享 為支持多元本地創意事業，FASE亦特別邀請香港展能藝術會旗下的藝全人合作，與９位香港展能藝術家聯手推出全新手機殼，讓他們能充分發揮藝術天賦。FASE為了推動社會共融，藝術共享，更推出慈善義賣活動支持藝全人。於即日起至2024年3月期間，顧客凡購買任何FASE手機殼，FASE會將５％收益捐予藝全人，支持香港展能藝術家發展。